Bebeto: «Veo al padre hablándole a su hijo de mí y así varias generaciones, y me mueve el corazón»

¿Aún le duele la mano de firmar tanto autógrafo?

No, ya no (se ríe). Yo pienso que estar aquí ya es una alegría muy grande, para mí y para mi esposa. Estoy muy contento. Hace dos años que no venía, no puedo tardar tanto tiempo. Tengo que estar aquí siempre. Si Dios quiere, yo voy a estar aquí también.

Cuando vio a esa cantidad de gente en la charla con los niños o en la firma de libros, ¿qué pensó?

Sí, eran muchas, muchas (se ríe). Fue mucha gente, pero el cariño del pueblo, de mi gente, es lo mejor de todo. Si me pudiera haber quedado allí todo el día, lo habría hecho para atenderlos a todos. Ninguno salió sin el autógrafo de Bebeto.

¿Le reactiva volver a A Coruña? ¿Le sigue sorprendiendo todo lo que pasa a su alrededor?

Meu Deus... Me quedé muy emocionado. Siempre que vengo a A Coruña me quedo emocionado. Recuerdo tantos momentos inolvidables, momentos fantásticos de mi vida, de mi familia. Ahora mismo desde aquí (está en una sala del hotel Meliá María Pita) estoy mirando el piso donde yo vivía con mi esposa, con mis hijos. El Hotel Riazor, el estadio, todo muy cerca. Vivíamos aquí prácticamente todo el tiempo. Es una ciudad preciosa. Pero por encima de todo, yo pienso que la gente es lo más importante.

Bebeto / Casteleiro

Es lógico que aficionados de 30, 40 o 50 años tengan devoción por usted, pero los actos estaban plagados de niños. ¿Cómo lo explica?

Impresionante. Por la mañana estuve con la escuela, con los niños. Impresionante. Eso me mueve mucho el corazón. Pienso en el padre que le habló de Bebeto a su hijo y su abuelo, y va pasando por varias generaciones. Eso es importante, por eso cuando llego aquí no tengo cansancio ninguno, no tengo nada. Solo quiero estar con mi gente, en mi casa, y ya estoy contento. Es un placer estar con ellos, con todos aquí.

¿Muchas anécdotas?

Sí, siempre. Me decían que iban con sus padres y sus abuelos a Riazor. A un niño le dije: «Pero tú no me viste jugar. ¿Quién te dijo quién fui?». Y me decían: «No, mi padre, mi abuelo». Así es. Es muy gratificante. Conquistamos muchas cosas aquí, pero hace mucho tiempo que paré de jugar y ahí está ese cariño, ese amor que continúa. Agradezco mucho a Dios por eso. Cuando estoy aquí, trato de disfrutar de todo. Lo que vale la pena en la vida es todo esto: el cariño y el amor de la gente.

«En A Coruña es muy fuerte la camiseta, cómo se vive el fútbol. El Dépor está muy vivo»

Ahora ya es abuelo. ¿Cómo le explica a sus nietos que ha significado Bebeto para el Deportivo y para A Coruña?

Aya hizo cinco añitos. Ella ya entiende más. Y Heaven, que son los más viejos. Los otros dos tienen tres años. Ya empiezan, ya entienden también. Tengo un salón de trofeos en mi casa y están siempre allí quitando fotos y mirando las camisetas con las que jugué. Entonces ya empiezan a entender. En Brasil la gente tiene mucho cariño por mí también, es mi país. Gracias a Dios en todos los lugares que me voy, de viaje, la gente siempre con mucho cariño. Solo que aquí es mi casa también. Entonces ese cariño es de todos. Y mi nieta un día me dijo: «Abuelo, ¿por qué la gente viene siempre a sacar fotos contigo?». Y ella empezó a decir: «Abuelo, jugaste al fútbol, fuiste campeón del mundo». Y ella sonreía. Es una alegría muy grande.

¿Vendrán pronto por A Coruña para que sepan lo que la ciudad y el deportivismo sienten por usted?

Claro que sí, seguro. Mi hija es una apasionada por A Coruña. Mattheus era muy pequeño cuando estuvimos aquí, él no entendía mucho. Le pasaba a casi todos nuestros niños, pero le tienen mucho cariño a A Coruña. Y mi hija ya dijo que va a venir aquí y yo voy a venir con toda la familia, seguro. Seguro que voy a volver aquí lo más pronto posible.

Ahora que habla de Mattheus (tiene 31 años y su último equipo fue el Al-Nasr). ¿Le queda esa pequeña pena de que no haya podido jugar en el Deportivo?

Está jugando aún, a ver. Sería un sueño, para su padre también. Mattheus es como un... Seguro que él fue hecho aquí en A Coruña, seguro. No nació aquí porque yo estaba lejos, con la selección de Brasil. Y ahí fue cuando llegó ese homenaje que todo el mundo recuerda; por eso no nació en Coruña. Seguro que iba a nacer aquí. Pero creo que hay algo de sangre coruñesa en él también.

Bebeto gesticula durante la entrevista que concedió a LA OPINIÓN. / | Casteleiro

¿Le recordó el encendido de luces en la plaza de María Pita a la celebración en el mismo lugar de la Copa del Rey de 1995?

Es mucha emoción, muy grande. Pienso que mi corazón está bastante bien, porque aguantar tanta emoción. De la gente, de todos, de la alcaldesa Inés. Dios mío. Estoy muy feliz de estar aquí. El día 2 tengo que marchar, infelizmente tengo que irme porque me voy a Washington para el sorteo de la Copa del Mundo con la FIFA; por eso no me quedo más tiempo. Pero seguro que voy a volver lo más pronto posible.

¿Cómo ha visto al club? ¿Cree que el sueño de volver a Primera no está lejos? ¿Volverá a la ciudad para celebrarlo?

Si Dios quiere... Yo pienso que tenemos una oportunidad muy grande. Hay que seguir peleando. No ganamos nada hasta ahora. El Deportivo tiene que volver a Primera, es un sitio del que no debería haber salido nunca. Por todo lo que hicimos aquí en A Coruña. Por la gente. Es una pasión. Una pasión muy grande. Los aficionados. Es impresionante cómo se vive el fútbol aquí. Tiene que estar en Primera. En A Coruña la camiseta es muy fuerte. Tiene que estar en Primera División.

"Donato, Nando, Fran... Sin los hermanos que el fútbol me dio"

Vino en 2023 con Mauro y ahora ha regresado solo. Nota al deportivismo vivo?

Mucho, se nota. Va hacia arriba. Está vivo. La ciudad, la afición son impresionantes. Los Riazor Blues. Esta afición está siempre con todos ahí y seguro que va a continuar así. Y va a animar mucho al Deportivo para regresar lo más pronto posible a Primera. Seguro que van a ayudar mucho, como siempre han ayudado. Siempre, siempre. Estábamos en la tercera división (Primera RFEF) y el estadio estaba lleno. La gente torciendo, ayudando al equipo. Como tiene que ser. Tiene que ser así. Necesitamos mucho de la afición. Yo cuando jugaba aquí, tenía así una (se agarra el corazón)... Cuando entraba en Riazor, yo sabía que tenía que hacer goles, que teníamos que ganar. La preocupación siempre era esta: de entrar, de hacerlo lo mejor, de hacer los goles y de ganar los partidos. Es así. Y hay que seguir así. El Deportivo es un equipo grande.

«Todos los equipos en los que estuve tienen museo, menos el Dépor. El club debe valorar su historia y hay que hacer homenajes en vida»

¿Qué sensación le ha despertado haberse reencontrado con Nando o Donato?

Sí, mis amigos de toda la vida que están aquí. Todo eso muy bueno. Fui al estadio con algunos de ellos, con mis compañeros del club: Nando y Donato estaban allí. Hablé con Fran por teléfono porque estaba en Manchester con su hijo Nico. Los hermanos que la vida y el fútbol me dieron, los guardo siempre dentro de mi corazón.

Estuvo en el museo del Deportivo que abrirá en enero. ¿Qué le pareció? ¿Cómo está quedando?

Sí, yo creo que era algo que le faltaba al Dépor. Su historia hay que recordarla. Todos los equipos en los que yo he estado tienen su museo y el Dépor no tenía museo. Tenemos tanta historia, tanta gente que hizo historia aquí. Tenemos que valorar a esas personas que hicieron historia por el Deportivo, eso es fundamental. Para la historia y para todos. Y ahora yo pienso que el Deportivo está en el camino correcto. Este es el camino, como tiene que ser. ¿El Deportivo no tiene su historia? Claro que la tiene, tiene conquistas, tenemos que mostrar todo eso. Y valorarlo, valorar a esas personas que hicieron toda esta historia. Algunos ya se fueron, bastantes, por desgracia. Y a los que están vivos tienen que recibir homenajes. Es importante eso. Su historia, el museo... Es todo fundamental.

¿Le ha costado que en este viaje no estuviese Arsenio Iglesias? ¿No poder darle un abrazo?

No quería hablar mucho (se le quiebra la voz, empieza a llorar y no puede hablar).

Bebeto / Casteleiro

Para que se pueda reír al recordarlo. ¿Puede contar alguna anécdota de esas que tiene con él que siempre le sacan una sonrisa?

Sí, claro. Siempre estábamos de broma uno con el otro. Nos concentrábamos siempre en el Hotel Riazor, el día del partido íbamos las dos de la tarde, descansábamos un poco allí. Y yo me quedaba en las habitaciones. Yo solía llevar una fantasía de momo (un disfraz para dar sustos) para golpear en la puerta de las habitaciones y asustar a la gente, a los jugadores. Un día estaba con Donato en la habitación y me dijo: «Mira, vamos a asustar a Fran». Y yo me puse la fantasía de momo y ahí golpeé en la puerta en la habitación de Fran. Y cuando se abrió la puerta, el míster estaba con de él y dijo: «Dios mío, ay». Y cerró la puerta. Y yo salí corriendo con Donato. Me divertí mucho ese día. Él me decía: «Neniño, me asustaste, neniño». Estábamos siempre de broma unos con los otros, estábamos siempre jugando unos con los otros. Era así. Y cuando entrábamos en el campo, eso servía también para que ayudásemos. Éramos un equipo muy unido. Solo se ganas así, solo se llega a sitios altos así. Hay que tener esa unión de todos, con el mismo pensamiento. Todos enfocados. Voy a animar mucho para que el Dépor regrese a Primera. Hace ya mucho tiempo que no está.

«¿Volver por el ascenso? Seguro. La oportunidad es muy grande, cada partido es una final»

¿Cree que este es el año para volver a Primera División?

Si Dios quiere... Tenemos que seguir trabajando. No podemos quedarnos parados. Aún no hemos conquistado nada. Estamos peleando para subir. Están todos los rivales muy cerca. Y la Segunda División es muy difícil. Hay que tomar cada partido como una decisión, deben encararlos así. Cada partido, una final. Y tienen que darlo todo. Ya verán que, al final, se va dar. No se gana nada solo, hay que tener un grupo. Y yo pienso que Deportivo montó un equipo cohesionado, un equipo unido. Solo así se gana.

¿Y volverá para celebrarlo?

Seguro. Seguro. Hace dos años que no venía. Porque mi vida también... Viajo por todo el mundo, con eventos, publicidad. Por Brasil, por Europa, por todo. Pero seguro que voy a tener tiempo... Voy a venir aquí con la familia. Con mi hija, con mis hijos. También es difícil porque cada uno está en un sitio, pero seguro que no voy a tardar mucho tiempo en hacerlo.