El Deportivo apunta a una racha histórica: Hidalgo ya mira a Arsenio, Irureta, Vázquez y Oltra

Después de un mes inmejorable en resultados, con pleno de victorias y tres porterías a cero en cinco encuentros, el Deportivo de Antonio Hidalgo duerme por tercera jornada consecutiva en lo alto de la tabla. Comparte liderato, pero saca pecho tras cinco triunfos consecutivos que sitúan ya a la racha de Antonio Hidalgo entre las mejores de la historia reciente blanquiazul. Por delante, en las últimas tres décadas, solo Arsenio Iglesias (seis seguidas en la 92-93), Fernando Vázquez (siete, en la 19-20), Irureta (siete, en la 99-00) y José Luis Oltra (nueve, en la 11-12) mejoran los registros sin interrupciones.

Doce goles a favor y dos en contra consolidan al Deportivo como el equipo en mejor forma en la categoría de plata del fútbol español, con pleno al 15 en puntos, superando los registros de Las Palmas, Almería, Racing de Santander o Castellón, que han marcado menos y encajado más que los pupilos de Hidalgo.

El Deportivo, más pragmático que vistoso, aprovecha todo su potencial en ataque y el inabarcable talento de su parcela ofensiva para decidir encuentros cerrados en los que también ha aprendido a sufrir y a matarlos al contraataque. Si en las primeras once jornadas había logrado dejar la portería a cero en tres ocasiones, Germán Parreño ha igualado el número en un único mes. Un noviembre estelar.

Oltra comanda las mejores rachas del Deportivo

Antonio Hidalgo ya firma una de las mejores rachas de la historia reciente del Deportivo. Cinco triunfos consecutivos también logró Imanol Idiakez en el final de la 23-24, que valió un ascenso. Mismos números que Borja Jiménez en la 21-22, Lotina en el curso 07-08, Irureta en la 02-03 o Arsenio en la 93-94.

Por delante, solo nombres ilustres que han hecho historia con la entidad blanquiazul. En seis triunfos se quedó, en la 92-93, el propio Arsenio Iglesias. Siete consecutivas, dos por encima de Hidalgo actualmente, alcanzaron Javier Irureta en el histórico curso 99-00 que acabó con el triunfo en liga del Deportivo. También con siete, Imanol Idiakez, en la campaña 23-24, en una racha que cambió el destino del club para volver al fútbol profesional. Y, por encima de todos, José Luis Oltra, en la temporada del récord de puntos de la categoría de plata: nueve triunfos consecutivos en aquella 11-12.

Por delante, Hidalgo tiene una oportunidad perfecta para dar continuidad al buen momento de forma que atraviesa la entidad blanquiazul. Antes, deberá afrontar la Copa del Rey ante el Sabadell (jueves, 19..00). El Deportivo, comandado por el talento de jugadores como Yeremay, Mario Soriano o David Mella, busca hacer su propia historia, su propio camino, en una Segunda División muy larga a la que todavía le quedan muchos meses por delante.