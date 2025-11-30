Eddahchouri: «La euforia de los mejores años todavía flota en Riazor, el ruido no es normal»

Zakaria Eddahchouri atraviesa un momento dulce con el Deportivo. El neerlandés es el máximo goleador del equipo y este fin de semana alcanzó su octava diana en liga, a la que hay que sumar una más en Copa del Rey. La conexión del ariete con la grada es máxima, y así lo refleja en una entrevista concedida al medio holandés Voetbal International, en la que repasa su estancia en A Coruña: «Los aficionados compran una entrada para vernos, yo ya lo considero un gran honor, entonces también tenemos que darles algo bonito a cambio».

El neerlandés disfruta, en especial, de jugar en casa, donde la atmósfera le tiene enamorado. «Parece que la euforia de los mejores años todavía flota en Riazor. Si marco un gol, el ruido de las gradas es realmente anormal».

También recuerda el hat trick que anotó entrando desde el banquillo ante el Huesca. «Presionaban muchísimo, pude aprovechar el espacio», explica, aunque todavía le sorprende. «Fue todo tan rápido. Yo mismo tuve que pensar un momento: ‘¿He hecho realmente un hat trick?’.

Un inicio de temporada especial en el Deportivo para Eddahchouri

Fue un septiembre especial para Eddahchouri, que le sirvió para ganarse la titularidad por delante de Samuele Mulattieri: «Jugador del mes, marcar goles en un Riazor lleno, estar primeros, sonar el ascenso... Simplemente precioso».

El jugador, tal y como explica en la entrevista en el medio neerlandés, tiene que mantener con los pies en la tierra a sus amigos, que ya le hablan de jugar en el Camp Nou o el Santiago Bernabéu. «Todavía nos quedan 30 partidos», templa, y asegura que en el vestuario no se habla de eso: «Nuestro grupo es bastante tranquilo. En esta liga todos están bastante igualados. Hay una delgada línea entre el decimoquinto y el primer puesto».