Filipe Luis se corona ganando la Copa Libertadores como entrenador: "Creo mucho en lo que hago"

Llegó al Deportivo en una de las etapas más inciertas de su carrera, aún por hacerse como futbolista, a pesar de su potencial. Y 20 años después puede decir que ha tocado el cielo futbolístico en todas las facetas y lo que le queda por delante. La última conquista de Filipe Luis, ex también de Atlético y Chelsea, fue la Copa Libertadores como entrenador, cuando lleva poco más de un año sentado en un banquillo. Ya había maravillado y se había dado a conocer en su nueva faceta en el Mundial de Clubes y ahora los títulos al más alto nivel le reafirman. Ya ganó la copa y en unas semanas puede llevarse también la liga brasileña. A este título suma haber conseguido la Libertadores también como jugador, una doble conquista que le coloca entre un selecto grupo.

Todo en una pasión que germinó en sus múltiples aventuras, pero primero en el Deportivo y con Miguel Ángel Lotina, que fue el primer técnico que le dio nociones tácticas reales para poder defender y que hizo que naciese una inquietud en él. Posteriomente, lo ganó todo en el Atlético y el Chelsea, pero la relación con el técnico de Meñaka y le acompañó en la transición del campo al banquillo. Hoy Filipe es campeón de Sudamérica y no le se adivina techo.

Sus emociones e impresiones

El técnico de Flamengo, Filipe Luís, se emocionó y estuvo al borde de las lágrimas tras ganar la Copa Libertadores a Palmeiras por 0-1 en el Estadio Nacional de Lima, un partido decidido con un solitario gol de Danilo que le da al equipo carioca su cuarto título continental.

"Es un momento muy especial para mí. Significa mucho, porque mi esposa sabe muy bien todo el tiempo dedicados. Fueron muchas horas. Se ha jugado para lograr estos resultados, y al final conseguimos el objetivo", indicó Filipe en la rueda de prensa, mientras trataba de contener las lágrimas.

Al ser preguntado por si esperaba acumular tantos títulos en poco más de un año como técnico de Flamengo, afirmó que "claro que lo esperaba".

"En mi vida siempre pensé en grande, y el Flamengo nos da la posibilidad de pelear por títulos. No te garantiza ganarlos, pero sí pelearlos, y por eso estoy tremendamente agradecido con Flamengo. Me siento un privilegiado", dijo Filipe Luís.

El exfutbolista de Deportivo y Altético de Madrid, además de Chelsea, acumula ya tres Libertadores con Flamengo, dos como jugador y ahora una como entrenador.

Desde que comenzó a dirigir a Flamengo también conquistó la Copa de Brasil, el campeonato carioca y ahora está cerca de ganar también la liga brasileña.

"Creo mucho en lo que estoy haciendo, e intento transmitirlo a los jugadores", señaló Filipe, que dedicó este título a los niños que murieron en 2019 en el incendio registrado en el centro de entrenamiento Ninho do Urubu, así como a los jugadores que no pudieron estar en esta final, como el lesionado Pedro.

Sobre el hecho de haber vuelto a ganar en Lima una Copa Libertadores, al igual que ya hizo como jugador en 2019, el entrenador comentó que siempre ha sido feliz en la capital peruana.

"Es un estadio (el Monumental de Lima) que tiene una identidad muy especial para nosotros. Es un estadio que forja leyendas, y de aquí salen leyendas eternas para el club. Estoy feliz de haber aumentado aún más la mística de Lima", apuntó.

El técnico señaló que ahora está deseando llegar a Río de Janeiro para celebrar con la hinchada rojinegra, que el miércoles despidió al equipo con una masiva concentración donde algunos aficionados llegaron a entrar al autobús de los jugadores por el techo.

"Dice mucho de la esencia de los aficionados, y ahora los vamos a ver en la celebración. Estoy deseando ver ese cariño por los jugadores. Espero que puedan vivir ese momento con ellos. El aficionado es patrimonio del Flamengo", apostilló.

Con este triunfo, Flamengo se proclamó el primer tetracampeón brasileño de la Libertadores, al ser el primer club ese país en acumular cuatro trofeos, algo a lo que también aspiraba el Palmeiras en esta final.