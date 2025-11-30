El nuevo destino del ex del Deportivo, Pepe Mel: ficha por el Ittihad de Marruecos

Pepe Mel, exentrenador del Deportivo, arranca una nueva aventura en el extranjero. Juntoa Nacho Pérez, que será su segundo, ha firmado un contrato con el Ittihad Tanger. Firma hasta 2028.

El conjunto de la ciudad norteña es noveno clasificado en la liga local con ocho puntos tras ocho encuentros, lejos de la zona noble de la clasificación. Para Mel será su tercera experiencia internacional tras el West Brom y el OFI Creta.