Subasta de camisetas del Deportivo: la elástica de Mella vale más que la de Yeremay

El Deportivo se sumó a la iniciativa de su marca deportiva y aparcó su elástica blanquiazul habitual en el partido ante el Ceuta y jugó con una del modelo kombat de Kappa íntegramente en azul que se convirtió en una edición única. Esas elásticas que utilizaron los jugadores en aquel partido se pusieron a subasta en la página matchwornshirt.com y ya acabó la puja con sorpasso final.

No es la primera vez que el Dépor opta por esta vía. Ya puso a la venta por este sistema unas especiales por la lucha contra el cáncer de mama y otra realizada con materiales reciclados, que coincidió con el debut de Lucas en su última etapa con el Dépor. Aquel emocional elástica se disparó hasta los 2.705 euros.

Acelerón final

No han llegado a tanto las pujas por las camisetas del Deportivo-Ceuta. La que ha generado más atracción es la de Mella, a pesar de que en muchos momentos de la semana la de Yeremay le sacaba una amplia distancia. Con la puja ya cerrada, alcanzó los 1.200 euros. Le siguen la del canario por encima de los 1.1000. Luego ya aparecen las de Mario Soriano y Lucas Noubi con 432 y 330 euros, respectivamente. Cualquiera pudo participar en la subasta.

La subasta de 2023

La subasta de las camisetas del Deportivo firmadas y que fueron utilizadas por los futbolistas en Riazor en el partido ante Unionistas finalizó con un total de 8.953 euros obtenidos desde la web matchwornshirt.com. La que más recaudó, con mucha diferencia, fue la de Lucas Pérez, por la que se pagaron 2.705 euros.

Las siguientes elásticas que más interés despertaron fueron las de Álex Bergantiños (525 euros), Diego Villares (480), Trilli (439) y Mario Soriano (415).