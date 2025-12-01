Un ex del Deportivo hace historia en la Copa de Francia con un equipo de un territorio de ultramar

Si hay dos competiciones abonadas a las sorpresas y a las historias particulares son la Copa Inglesa y la Copa de Francia. La británica por dar la oportunidad a equipos pequeños de pelear con gigantes y la gala porque incluye a conjuntos de territorios de ultramar, herederos de la época colonial, y eso depara enfrentamientos únicos, algunos de ellos transoceánicos.

La ronda de la Copa de Francia que se disputó este fin de semana daba acceso a los 32º de final, aún lejos de las rondas de honor, pero cobraba importancia porque los equipos más modestos que siguiesen adelante se podían encontrar ya con un primera división, con PSG o un Olympique de Marsella.

Cambio de acera y descenso doloroso

Claude Beauvue fue uno de esos futbolista a los que recurrió el Dépor antes de la pandemia, en 2020, para evitar el descenso. Tenía morbo su fichaje porque llegaba del Celta. No ofreció el rendimiento esperado ni pudo evitarse el desastre, a pesar de esos dos goles al Fuenlabrada, que le elevaron a los altares en Elche.

Su carrera siguió en equipos menores franceses y ahora ha decidido jugar en un conjunto de la Islas Guadalupe, su tierra. El AS Gosier dio la sorpresa al eliminar en los penaltis tras quedar 2-2 al CMS Oissel, una entidad de la tercera division gala. El partido fue una fiesta y el anhelo ahora es que llegue un rival de los grandes a la isla para seguir haciendo historia.