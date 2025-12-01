Quique Teijo, el tapado de la cantera del Deportivo que quiere descubrirse en Sabadell

Con paciencia, sin hacer ruido, pero trabajando y aguardando su turno, Quique Teijo ha hecho camino en el Fabril hasta ganarse la titularidad y, poco a poco, sumar entrenamientos y convocatorias con el primer equipo. El lateral de Betanzos ya asomó el curso pasado, cuando los problemas físicos de Ximo Navarro y Álex Petxarroman abrieron una ventana. Tuvo que esperar, pero su momento podría llegar en la Copa del Rey.

«Desde benjamines todos soñamos con debutar en Riazor», expresó Teijo el curso pasado en una entrevista con LA OPINIÓN. Su primera convocatoria, no obstante, no llegó hasta octubre, ante el Málaga, y suma ya dos semanas consecutivas (ante el Ceuta y el Albacete) en dinámica del primer equipo, siendo uno más en las expediciones.

La baja de Ximo Navarro, los problemas físicos de Noubi, y la falta de recambios ha propiciado un notorio hueco para la cantera en la zona defensiva. En el centro, Samu Fernández, quien se perdió la Copa del Rey por sanción y no pudo jugar ante el Sámano. En aquel partido se estrenó Pablo García, quien, en realidad, está jugando menos con el Fabril y, cuando están ambos, Manuel Pablo está confiando más en el betanceiro, un jugador que destaca por su físico.

Teijo llegó al Deportivo en edad benjamín y ha ido quemando etapas poco a poco. Primero, como delantero; pasando a la banda derecha en fútbol once y, desde cadetes, creciendo y afianzándose como lateral. Es de la generación 2004, como Rubén López, Diego Gómez o Martín Ochoa, tres de los grandes exponentes. Tal y como explicó a este diario, uno de sus mejores recuerdos fue el duelo que jugó siendo juvenil en Riazor: «La Youth League. Marcar en Riazor contra el Maccabi Haifa... Aún ahora me pongo vídeos para recordar el momento. Marqué en la portería en la que estaban mis amigos y mi familia y lo pude celebrar con ellos».

Raíces familiares con el Deportivo

Aunque llegó en edad benjamín, su historia con el Deportivo viene de familia. Su padre, Quique Teijo, también jugó en el Fabril, aunque eran jugadores diferentes. El mayor de los Teijo, que formó en los años 80, era un centrocampista zurdo de calidad. Su hijo ha despuntado a través de su poderosa zancada y su sobriedad defensiva. Ahora, buscar dar un paso más en el club.

El betanceiro ha disputado 10 partidos con el Fabril esta temporada, ocho de ellos como titular. Solo ante el Rayo Cantabria y ante el Bergantiños se quedó en el banquillo. No pudo participar contra el Astorga ni contra el Langreo en octubre; tampoco este fin de semana en Sarria por su compromiso con el primer equipo. Ante el Sabadell aguarda su primer oportunidad con el equipo que dirige Antonio Hidalgo, aunque el condicionante de las fichas de cantera y primer equipo condicionarán el once titular del técnico de Canovelles, que hará rotaciones. Han arrancado la semana Iker Vidal, Damián Canedo, Bil Nsongo, Fabi Urzain y los tres canteranos que viajaron al Carlos Belmonte: Hugo Ríos y Samu Fernández, además de Quique.