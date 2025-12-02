Daniel Bachmann entra en la recta final de su recuperación

El cancerbero austríaco, Daniel Bachmann, se reincorporó al grupo y ya puede realizar tareas con sus compañeros después de haber sufrido una lesión de rodilla que le ha dejado fuera los últimos diez partidos de liga. El club indica que su evolución determinará su regreso a las convocatorias de cara al mes de diciembre. Siguen al margen Ximo Navarro, Sergio Escudero y Luismi Cruz.