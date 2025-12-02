La larga espera por Samu Fernández, el juvenil del Deportivo que defiende como un veterano

La pretemporada del Deportivo situó a Samu Fernández como uno de los grandes ganadores en la plantilla blanquiazul. El canterano, todavía en edad juvenil, brindó actuaciones a un nivel muy alto, compartiendo zaga con diferentes compañeros y, siempre, ejerciendo como defensa central en la línea de tres del técnico de Canovelles. Los informes no engañaron: es, pese a su edad, un defensa de los de antes, un marcador, pegajoso y duro. Este jueves, tras mucho esperar, podría vivir su ansiado momento y debutar con el Deportivo ante el Sabadell tras más de una decena de convocatorias.

Una expulsión con el Fabril días antes del estreno del equipo en la Copa del Rey dejó a Samu sin su gran momento ante el Sámano. Era el día marcado, pero su condición de juvenil le obligó a tener que esperar y cumplir sanción con su equipo, el filial, en el que es la gran referencia defensiva y forma una excelente pareja con Damián Canedo. No obstante, solo ha podido jugar ocho partidos este curso, ya que es un habitual en las expediciones del primer equipo. En verano, el club decidió no fichar a un cuarto zaguero y confiar en el rendimiento de Samu, quien destacó en pretemporada y se ha consolidado en el día a día de Abegondo como uno más del equipo.

En la Nova Creu Alta apunta a ser titular. Las bajas en defensa condicionan a Hidalgo, que tiene en el zaguero de Narón un diamante en bruto para pulir con paciencia. Es el futuro de la defensa y, si continúa evolucionando, será importante para el Deportivo. De momento, aguarda su primer día.