La Nova Creu Alta, una oportunidad para recuperar al mejor Mulattieri

Samuele Mulattieri tuvo el estreno deseado por cualquier futbolista. Tardó solo unos minutos en anotar su primer gol con el Deportivo en Butarque, pero desde entonces ha pasado de indiscutible en el once titular de Antonio Hidalgo a no tener minutos durante el encuentro ante el Albacete. Por el camino, tres meses sin ver portería que han mermado su confianza de cara a portería. Su influencia en el juego fue muy alta en las primeras semanas, pero también se ha apagado sobre el campo. En la Copa del Rey, ante el Sabadell, Hidalgo podría darle minutos y replicar el ejemplo de Zakaria Eddahchouri, quien tras anotar ante el Sámano ha vivido un mes a gran nivel.

Vidas opuestas entre los delanteros del Deportivo. Mientras Eddahchouri y, ahora, Stoichkov, viven un momento dulce, Samuele Mulattieri ha atravesado su peor mes desde que recaló en el Deportivo. Unos problemas físicos le impidieron estar ante el Sámano, Zaragoza y Cultural. Ese tiempo lo aprovechó el neerlandés para arrebatarle la titularidad. Tras solo 12 minutos en El Arcángel, regresó al once por el virus que afectó al máximo goleador blanquiazul, pero no vivió el regreso esperado. Aunque aporta mucho al juego del equipo, tuvo una ocasión clara con la cabeza que no logró transformar. Una semana después, en Albacete, tuvo que ver el partido desde el banquillo. Stoichkov fue el elegido en el once y Eddahchouri el cambio que mató el encuentro.

Mulattieri atraviesa una larga sequía desde aquel gol ante el Leganés en su debut. Desde entonces, fue titular en siete partidos, y saltó desde el banquillo en otros tres. Una decena de encuentros en tres meses en los que ha demostrado ser un gran complemento para el juego. Su capacidad para vivir de espaldas, bajar cualquier envío largo de Parreño o de los centrales, y su capacidad técnica para combinar con sus compañeros de ataque le convierten en un excelente complemento para el equipo que dirige Antonio Hidalgo. Pero es en el área donde Mulattieri está dejando a deber. Su calidad es indudable, pero su colmillo sigue sin afilar.

Este jueves podría tener una oportunidad ante el Sabadell en la Copa del Rey. Un estímulo, a priori, menor para un delantero de su nivel que aguarda dar un salto de categoría el próximo curso. Su contrato, además, añade una cláusula de compra con distintas variables, una de ellas, el número de goles. No está llegando a ese nivel el italiano, quien puede encontrar en la Nova Creu Alta un partido en el que volver a coger impulso y romper tres meses de sequía goleadora.

Hidalgo tiene opciones para el frente de ataque, pero el de Canovelles sabe que necesita a todos enchufados y Mulattieri todavía tiene mucho que decir esta temporada en el Deportivo.