Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Segunda División

Parreño: «¿Mi mejor momento? Me siento bien, más maduro»

«Somos el Dépor, para nosotros la Copa es muy importante», expresa

Parreño. | Fernando Fernández

Parreño. | Fernando Fernández

RAC

A Coruña

El guardameta ilicitano, premio al jugador del mes cree que «sí» está atravesando su mejor momento. «Me considero un portero muy trabajador, pero había aspectos que quizá se me escapaban o no pensaba que se podían trabajar. Estoy bien, me siento a gusto, más maduro, y trabajando un montón, más que nunca», reflexiona Parreño, quien prefiere no hablar de su posible renovación. «Trabajo pensando en el ahora».

Eso pasa por Sabadell, un rival al que han estudiado de cara a un partido que afrontan «con la máxima exigencia, porque estamos en el Dépor y la Copa es muy importante».

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents