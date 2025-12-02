Segunda División
Parreño: «¿Mi mejor momento? Me siento bien, más maduro»
«Somos el Dépor, para nosotros la Copa es muy importante», expresa
A Coruña
El guardameta ilicitano, premio al jugador del mes cree que «sí» está atravesando su mejor momento. «Me considero un portero muy trabajador, pero había aspectos que quizá se me escapaban o no pensaba que se podían trabajar. Estoy bien, me siento a gusto, más maduro, y trabajando un montón, más que nunca», reflexiona Parreño, quien prefiere no hablar de su posible renovación. «Trabajo pensando en el ahora».
Eso pasa por Sabadell, un rival al que han estudiado de cara a un partido que afrontan «con la máxima exigencia, porque estamos en el Dépor y la Copa es muy importante».
- La nueva estación de autobuses de A Coruña, a punto: los operarios colocan el cartel
- Así queda la clasificación de Segunda División: El Dépor lidera en solitario y marca el ritmo
- Un alumno de Culleredo gana un concurso con la historia de su abuela tornera: «Cuando hice la entrevista con ella le brillaban los ojos»
- Oleiros habilita un aparcamiento público de 80 plazas cerca de la playa de Canaval tras invertir 300.000 euros
- Las mujeres que llevan los trenes en Galicia: «Nada como ir en la cabina de un tren»
- Un poblado navideño a medias en María Pita
- El plan de Parque de Oza de A Coruña proyecta vivienda comunitaria y pisos para estancias cortas
- Eddahchouri: «La euforia de los mejores años todavía flota en Riazor, el ruido no es normal»