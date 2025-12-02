Parreño: «¿Mi mejor momento? Me siento bien, más maduro»

El guardameta ilicitano, premio al jugador del mes cree que «sí» está atravesando su mejor momento. «Me considero un portero muy trabajador, pero había aspectos que quizá se me escapaban o no pensaba que se podían trabajar. Estoy bien, me siento a gusto, más maduro, y trabajando un montón, más que nunca», reflexiona Parreño, quien prefiere no hablar de su posible renovación. «Trabajo pensando en el ahora».

Eso pasa por Sabadell, un rival al que han estudiado de cara a un partido que afrontan «con la máxima exigencia, porque estamos en el Dépor y la Copa es muy importante».