Ximo pone el punto de mira en enero y el Dépor no cambia sus planes en el mercado de fichajes

Antonio Hidalgo tacha semanas a la espera de completar el ciclo de recuperación de Ximo Navarro, figura clave en el Deportivo y en la estructura variante del técnico de Canovelles. El lateral diestro cayó lesionado en el empate (1-1) ante el Almería de la jornada 8. Sufrió una lesión en el tendón proximal de la musculatura isquiotibial de su pierna izquierda, una zona compleja para su recuperación que le ha llevado a estar apartado las últimas ocho jornadas. La previsión inicial rondaba los cuatro meses, aunque avanza bien y ya se le ha visto pisando césped y tocando balón en la ciudad deportiva de Abegondo. De momento, en solitario. Los planes que tiene el club marcados con el de Guadahortuna contemplan, si todo avanza correctamente, recibir el alta médica a mediados o finales de enero. Su regreso, eso sí, no cambia, al menos de momento, la intención respecto a fichar un lateral diestro en invierno. Aunque Lucas Noubi, que se perdió la última jornada por un golpe en el hombro, está creciendo en la posición.

Ximo Navarro ha encontrado en A Coruña un lugar donde ser feliz y expresar su mejor fútbol. Después de su paso por Países Bajos, regresó a España a una inesperada aventura en Primera RFEF de la mano de su amigo Lucas Pérez. No sabía entonces que en el Deportivo lograría una versión altamente competitiva para un jugador con casi 200 partidos en Primera División. Indiscutible el curso del ascenso, elevó su propio nivel un año después, y solo una lesión en la espalda frenó su excelente campaña 24/25. Con Antonio Hidalgo ha sido clave desde el primer día, también en el vestuario, convirtiéndose en uno de los capitanes y de las voces fuertes.

Su lesión hizo mucho daño estructuralmente al Deportivo. El diestro era el perfil perfecto para formar como ese central que puede ser lateral según los distintos momentos del juego. El equipo incluso ha tenido que readaptar sus comportamientos al carecer todo lo que aportaba el de Guadahortuna.

Ahora, poco a poco, empieza a ver la luz al final del túnel para una lesión complicada, por la zona en la que se ha localizado. Los planes para el defensor de origen andaluz, aunque arraigado a Palma de Mallorca, contemplan un regreso dentro de algo más de un mes. Si su evolución sigue siendo positiva podría reincorporarse al grupo a mediados de enero o a finales del primer mes del año.

Nada cambia de cara a enero

Es una situación que no hace cambiar la mentalidad del club en torno al mercado de fichajes. Fernando Soriano acudirá a enero para reforzar la plantilla y se busca desde hace tiempo un lateral diestro que añada competencia al carril. Ahí, la entidad considera que se ha podido quedar un poco justa, ya que Miguel Loureiro está siendo indiscutible en el eje de la defensa. La lesión de Ximo, sumada a la baja de Escudero, ha provocado que entre Quagliata, Barcia, Comas, Noubi y Loureiro tengan que repartirse el tiempo de juego en la zaga.

El belga ha crecido en la posición y muestra grandes condiciones para seguir evolucionando en dicha parcela, no obstante, no es un especialista de la posición, y no tiene el recorrido que sí ofrecía Ximo. El regreso del almeriense no cambiaría los objetivos de enero.

El Deportivo estudia reforzarse en el próximo mercado de fichajes

No es la única posición en la que el Deportivo está buscando dar un salto de cara a la segunda mitad del campeonato. El equipo blanquiazul está inmerso en la carrera por el ascenso directo. Aunque todavía queda mucha liga por delante, la dirección de fútbol encabezada por Fernando Soriano apostó en verano por una plantilla corta, y podría aprovechar las fichas libres para dar un salto competitivo y asegurar una mayor rotación a partir de enero.

El club coruñés monitoriza la situación de Antoñito Cordero. Está abierto a reforzar, además de la defensa, el ataque, y sumar competitividad a una zona en la que ya hay mucho talento con Yeremay, Mella, Mario Soriano, Luismi Cruz o Stoichkov. El joven jerezano de 19 años recién cumplidos sumó 4 minutos con el Westerlo este fin de semana, y apenas ha participado en 7 encuentros en total, siempre como suplente. Desde septiembre, solo ha entrado en los minutos finales. El Deportivo no será el único interesado en devolverlo a España.

El equipo coruñés sabe que la Liga Hypermotion exige mucho a las plantillas. El desgaste en una temporada de 42 jornadas es grande y hace falta talento y cantidad para ser regular. Soriano se moverá para reforzar al equipo y darle más mimbres a Antonio Hidalgo de cara a la segunda vuelta del campeonato, aunque el regreso de Ximo será el mejor fichaje posible para el próximo mes.