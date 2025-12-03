El Deportivo amenaza la muralla del Sabadell

Hace poco más de un mes, el Deportivo afrontó la primera ronda de Copa del Rey, contra el Sámano, como agua de mayo tras un mes de octubre en el que los resultados mermaron las sensaciones de un inicio inmaculado de liga. Ahora, el conjunto de Antonio Hidalgo vuelve a poner en pausa la liga para mirar al torneo del KO, pero lo hace en una situación totalmente opuesta. El líder de la categoría de plata visita esta tarde (19.00 horas, TVG) al Sabadell en la Nova Creu Alta en un duelo para darle la oportunidad a los menos habituales de ponerle las decisiones todavía más difíciles al técnico blanquiazul de cara a las alineaciones en la competición doméstica. El conjunto arlequinado, que recibirá al técnico de Canovelles como a uno de los suyos, tratará de conservar el fortín de su estadio para apear al Dépor de una Copa, en el que hace catorce años que no pasa dos rondas.

Entre los homenajes que le esperan a Antonio Hidalgo la Nova Creu Alta, donde rindió como futbolista y como entrenador, el Deportivo viaja a Sabadell con el objetivo de no bajar ni un ápice el gen competitivo que le ha permitido encadenar cinco victorias consecutivas en liga, seis si se incluye el triunfo en la primera ronda de Copa contra el Sámano. Los resultados vuelven a acompañar a un equipo que, en este interludio, tratará de afilar las espadas menos utilizadas en las batallas de cada fin de semana. Hidalgo dará descanso a algunos de los titulares habituales, que incluso pueden quedarse en A Coruña pensando, solo, en el duelo de este domingo contra el Castellón en Riazor.

La Nova Creu Alta apunta a ser el escenario de reivindicación de varios jugadores que han perdido protagonismo con el paso de las jornadas. Samuele Mulattieri debutó por todo lo alto y su aportación con y sin balón no ha pasado desapercibida. Una lesión en las últimas semanas, su mala racha de cara a gol y el estado de gracia de Eddahchouri y, en los últimos duelos, de Stoichkov, obligan al italiano a aprovechar la titularidad que Hidalgo que brindará en tierras catalanas. José Gragera, otro que ha perdido peso frente a José Ángel, está llamado, también, a dejar su huella en Copa para dificultarle las decisiones al entrenador en las próximas jornadas de liga.

Cristian Herrera, que firmó un doblete ante el Sámano, Rubén López, que defendió el carril izquierdo, y Eric Puerto, bajo palos la portería, también apuntan a un once titular en el que promete ganar protagonismo la cantera. Fabrilistas como Quique Teijo, Iker Vidal, Bil Nsongo o Damián Canedo han entrenado con el primer equipo y podrían vestirse de corto ante el Sabadell. Quien lo hará casi seguro es Samu Fernández en el eje de una zaga a la que puede regresar Lucas Noubi. El belga está recuperado de la lesión en el hombro que sufrió ante el Ceuta en liga y podría volver a ocupar el carril diestro, como venía haciendo en las últimas jornadas.

Aunque la prioridad sigue siendo la liga, el Dépor es consciente de que no puede confiarse ante un Sabadell que, en casa, no entiende de categorías. El conjunto arlequinado marcha tercero en el grupo II de Primera RFEF. Es un recién ascendido a la categoría de bronce, pero no había perdido ningún partido hasta el pasado fin de semana, cuando cayó (2-0) contra el líder, el Europa. Además de competitivo, es un conjunto muy rocoso, sobre todo, en casa. Ningún equipo visitante ha logrado perforar esta temporada la portería de la Nova Creu Alta.

El Dépor quiere ser el primer victimario de un Sabadell que promete no guardarse nada. El técnico, Ferran Costa, prometió alinear a sus hombres más competitivos y no confirmó rotaciones, ni siquiera, en la portería. Con Fuoli, imbatido en casa, bajo palos y la artillería de Rodrigo Escudero, Miguelete y Coscia en ataque, tratarán de defender su muralla de los cañonazos de un Deportivo que no quiere bajar el ritmo en Copa para seguir con el pie a fondo en la liga.