Hidalgo: "Para mí, es muy emocionante volver a mi casa"

Antonio Hidalgo vive este jueves (19.00 horas, TVG) una tarde especial al regresar con el Deportivo a la Nova Creu Alta para medirse al Sabadell en Copa del Rey. "Para mí es muy emocionante volver a mi casa. So socio del club, pasé mucho tiempo como jugador y como entrenador" reconoció el técnico de Canovelles en la sala de prensa de Abegondo antes de poner rumbo a Cataluña. Aunque el día es especial, el deber impera: "La Copa siempre es estimulante. Nuestra prioridad es la liga, pero afrontamos todos los partidos con la máxima profesionalidad posible y con ganas de pasar de ronda".

El técnico catalán confirmó que esta es una nueva oportunidad para los jugadores de la cantera y los menos habituales del primer equipo. "Jugar el partido de Copa cuando no vienes participando, no es sencillo. Hay que darle esa importancia e ir al detalle al explicar lo que queremos", comentó Hidalgo, que apremia a los jugadores del filial a dar el do de pecho, sobre todo, en la parcela defensiva.

Aunque no desveló su once de este jueves, sí confirmó dos de las piezas que saldrán de inicio en la Nova Creu Alta. "Mulattieri va a jugar", zanjó Hidalgo, que habló sobre las virtudes del italiano. "Nos da muchísimas cosas más que solo gol. Los delanteros viven de eso, pero, por su esencia, sale mucho de zona, viene a recibir y se siente cómodo fuera del área y yendo al espacio", detalló.

También prevé que sea titular Samu, quien se perdió por sanción la eliminatoria contra el Sámano. "Está preparado para participar. Viene haciendo un gran trabajo desde la pretemporada, nos está ayudando mucho", reflexionó, contento con la evolución del canterano blanquiazul.

En la expedición viajarán varios del los fabrilistas que nutren a diario los entrenamientos del primer equipo como Bil Nsongo, Fabi Urzain, Quique Teijo, Pablo García o Damián Canedo. Hidalgo se mostró aliviado por poder contar con más jugadores del filial, a los que ve más que preparados, en el campo sin incurrir en una posible alineación indebida, aunque no detalló cuantos serán titulares y cómo podrá afectar su participación a los cambios y el sistema de juego.

Frente al Dépor estará un Sabadell al que Hidalgo se niega a subestimar. "Es un equipo que nos va a poner muchos problemas. Son sólidos y están bien trabajados", destacó Hidalgo sobre un Sabadell que acaba de perder su primer partido de la temporada y que todavía no ha encajado ningún gol como local en liga.