Un juzgado procesa a tres ultras del Atlético acusados de matar a Jimmy, seguidor del Deportivo

Pocos días después de que se cumplan once años de la agresión que acabó con la vida de Francisco Javier Romero Taboada, Jimmy, el juzgado de instrucción número 20 de Madrid dictó un auto para procesar a tres ultras del Atlético de Madrid acusados de matarlo. Dos radicales rojiblancos más irán a juicio por lesiones a otro hincha del Deportivo.

Según reveló El Confidencial, un auto del juzgado identifica a los tres individuos como autores del ataque a Jimmy, que «fue golpeado en la cabeza y resto del cuerpo con puñetazos y objetos contundentes que portaban consigo». En un momento dado, con el aficionado del Deportivo en el suelo por los golpes, la víctima «fue levantada por sus agresores e, igualmente, arrojada al río [Manzanares] por encima del muro de seguridad».

Otro aficionado del Dépor fue golpeado y arrojado al río en la misma reyerta, que ocurrió el día 30 de noviembre de 2014 en las inmediaciones del Estadio Vicente Calderón. Los Blues negaron la versión de una quedada para enfrentarse a los radicales atléticos y defendieron que se trató de una emboscada. Siempre de acuerdo con el auto, recibió golpes de cuatro ultras, dos de los cuales también atacaron a Jimmy. Las imágenes que se hicieron públicas de su cuerpo cayendo al agua se atribuyeron en un principio a Jimmy por un error de la Policía. Los dos agredidos pudieron salir del agua y fueron trasladados al Hospital Universitario San Carlos de Madrid, donde ese mismo día falleció Jimmy.

La jueza que lleva el caso citó para el próximo 18 de diciembre a los procesados para comunicarles formalmente su decisión, aunque todos podrán seguir en libertad hasta que se celebre el juicio. La última magistrada que la investigación de la muerte del coruñés llegó a archivarla, aunque la Audiencia Provincial de Madrid obligó en dos ocasiones a reabrirlo y realizar nuevas diligencias. Durante más de una década, los sospechosos de la muerte ni siquiera fueron procesados.