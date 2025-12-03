El tropiezo que cortó la racha del mejor Deportivo de la historia en Segunda

El Deportivo aparca por unos días la liga de Segunda, en la que manda como líder con la esperanza de luchar por el tan ansiado ascenso a Primera. En el recuerdo quedan, aún, las imágenes de la fiesta de 2014, la última vez que los blanquiazules celebraron un ascenso a la máxima categoría, o el de 2012 con Oltra, que, además del ascenso, confirmó un récord de 91 puntos que todavía nadie ha logrado batir.

Aquel Dépor de la temporada 2011-12, que jugaba en Segunda con una remesa de jugadores con cartel de sobra para lucirse en Primera, necesitó unas primeras jornadas de aclimatación a la categoría de plata tras el traumático descenso del curso anterior, con 43 puntos. Con José Luis Oltra en el banquillo, al equipo coruñés le costó aclimatarse a una liga en la que, lejos de arrasar desde la primera jornada, sufrió pinchazos contra equipos como Alcorcón, Hércules, Alcoyano o Real Murcia. No cató el liderato hasta casi el ecuador de la temporada, cuando consiguió una racha de triunfos digna de sus mejores años del Superdépor y la época de Champions. Nueve victorias consecutivas y dos meses sin dejar de sumar de tres en tres auparon al Dépor a un liderato que ya no soltó jamás.

El sendero inmaculado en el que Dépor había derrotado a Numancia, Las Palmas, Xerez, Huesca, Villarreal B, Cartagena, Recreativo, Hércules y Barça B se interrumpió cuando al perseguir su décimo triunfo consecutivo. El Sabadell, en el que militaba el actual técnico blanquiazul, Antonio Hidalgo, fue la piedra en la que tropezó un Dépor que volaba camino de Primera.

El tropiezo del Deportivo en Sabadell

Después de vencerles 2-1 en la primera vuelta en Riazor, con goles de Valerón y Guardado, la visita a la Nueva Creu Alta fue un dolor de muelas para un Dépor que quería seguir firme en el liderato ante perseguidores que no fallaban, como el Celta y el Valladolid. El conjunto arlequinado, con Lluís Carreras en el banquillo, Antonio Hidalgo en el terreno de juego e Ian Mackay como guardameta suplente, recibieron a un Dépor que llegó con todo. Aranzubía; Laure, Colotto, Zé Castro, Morel; Juan Domínguez, Bergantiños, Valerón, Guardado, Bruno Gama; y Riki completaron el once inicial de Oltra. Salomao, Xisco y Jesús Vázquez entraron en el segundo tiempo.

La alineación del Deportivo ante el Sabadell en 2012. / LOF

Pese a contar con un once de gala, los blanquiazules, vestidos de naranja, no pudieron conseguir su décima victoria seguida. Manu Lanzarote adelantó al Sabadell al borde del descanso y, aunque el Dépor intentó por todos los medios darle la vuelta al marcador, se quedó en el intento. Terminó con diez jugadores por la expulsión de Zé Castro y vio truncada su racha triunfal.

El tropiezo no afectó a la hoja de ruta. Tras la visita a Cataluña encadenó otras cinco victorias consecutivas y siguió con el pedal a fondo hasta celebrar el ascenso ante el Huesca y establecer el récord de 91 puntos en Segunda. Este jueves (19.00 horas) regresa a la Nova Creu Alta, otra vez, como un alto en el camino que el Dépor espera concluir con otro ascenso a Primera.