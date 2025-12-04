0-2 | El Dépor tira de oficio y pasa de ronda

Costó más de lo que la diferencia de categorías podría inferir, pero el Deportivo ya está en dieciseisavos de final de la Copa del Rey gracias a un triunfo más de oficio que de brillantez. Un gol de Cristian Herrera y otro de Rubén López, con asistencia del canario, decantaron (0-2) el duelo ante un Sabadell que dio mucha guerra e incomodó a un equipo, el blanquiazul que, pese al resultado, sacó pocas conclusiones positivas de los hombres que más necesitaban esta eliminatoria del torneo del KO para elevar sus prestaciones.

Antonio Hidalgo, entre los homenajes que le rindieron en la Nova Creu Alta, aprovechó la segunda ronda de Copa del Rey para volver a dar minutos a los menos habituales y a canteranos como Samu y Fabi, que coparon un once en el que Mulattieri y Eddahchouri volvieron a formar la pareja de delanteros con Cristian Herrera como asistente. Fue el canario, que lució el brazalete de capitán, el primero en crear aspavientos en la grada. Recibió un gran pase de Fabi en el área y probó un potente zurdazo que Fuoli logró rechazar a base de reflejos. Loureiro intentó embocar el balón suelto, pero se cruzó un defensa para evitar el 0-1 en apenas cinco minutos.

El primer aviso del Dépor hizo espabilar a un Sabadell que, al igual que en liga, se mostró tan sólido atrás como eléctrico en ataque. Poco tardaron los arlequinados en responder al primer ataque con un centro que Toni Ripoll casi convierte en un disparo a bocajarro de volea. El balón se le escapó por poco.

Los catalanes elevaron la presión y encontraron con facilidad las costuras de Gragera y Patiño, a los que se les hacía de noche cada vez que trataban de otear más allá del pase de seguridad. Solo las acciones rápidas de ataque desahogaron a un Dépor que, pese a todo, volvió a rozar el gol. Mulattieri la bajó de espaldas y se la cedió a Eddahchouri, que habilitó a Fabi para que probase un remate cruzado ante Fuoli, que volvió a salvar a los catalanes.

Poco más se asomó el conjunto deportivista al área del Sabadell antes del descanso. Los arlequinados continuaron apretando arriba con un surtido de centros al área que, para fortuna de Eric Puerto, lograban despejar con mayor o menor comodidad Samu, Lucas Noubi o Rubén López. El Sabadell tuvo la ocasión más clara para adelantarse en una falta que acabó con un balón muerto que Rubén Martínez chutó rozando el palo.

Hidalgo cambió piezas en la defensa y Barcia reemplazó a Noubi en un segundo acto que comenzó con un susto. Eric Puerto le dio un balón muy comprometido a Gragera, que perdió la posesión ante Quadri. El jugador probó un tiro muy desequilibrado que no encontró portería. Quien perdona lo paga y el Dépor, sin muchas florituras, castigó pronto al Sabadell. Loureiro se incorporó al ataque por el carril derecho, llevó el balón al área y puso un centro perfecto que Cristian Herrera, en el segundo palo, cabeceó sin oposición para romper el empate inicial (0-1).

Se acomodó el conjunto de Hidalgo con el marcador a favor y trató aumentar la renta con algún envío más al canario, ubicado en una posición más centrada junto a Eddahchouri y Mulattieri. Con poco acierto en los ataques, el Dépor pronto volvió a concentrarse en solventar los arranques de un Sabadell que se negaba a enterrar el hacha de guerra. Mella y Bil Nsongo, que vivió su debut con el primer equipo, salieron a refrescar el frente de ataque, mientras los problemas se acumulaban atrás, cuando el Sabadell trataba de superar a la defensa con pases a su espalda. Samu, impecable al corte, demostró una solvencia impropia de un debutante para evitar que el Sabadell oliese el empate.

Los chavales tomaron protagonismo en las dos áreas. Bil colgó un balón desde el pico izquierdo del área que Mella remató en el segundo palo. Fuoli tapó a bocajarro y el rechace se le escapó entre las piernas al de Oroso. A base de pegada, el Dépor consiguió sentenciar el partido. Cristian Herrera filtró un pase perfecto para Rubén López, que entró como una bala al área y batió de primeras al portero (0-2). Pudo llegar el tercero al borde del descuento, pero el castigo no fue a mayores. Triunfo más solvente que brillante para continuar la racha de siete victorias consecutivas y seguir vivo, una ronda más, en el torneo del KO.