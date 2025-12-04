Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El 2026 del Deportivo arrancará en Riazor, ante el Cádiz, y en horario nocturno

Deportivo 2 - 1 Ceuta

Deportivo 2 - 1 Ceuta / Carlos Pardellas

RAC

El Deportivo recibirá el domingo día 4 de enero al Cádiz en Riazor. El partido arrancará a las 21.00 horas, regresando al horario nocturno después de varias jornadas sin pisarlo. Será la 20ª jornada de liga, la penúltima dentro de la primera vuelta del calendario liguero.

