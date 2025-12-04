Uno a uno del Deportivo ante el Sabadell: Cristian Herrera señala el camino

El Deportivo pasó de ronda en la Copa del Rey al vencer (0-2) al Sabadell en un duelo de más oficio que lucidez. El conjunto de Antonio Hidalgo, con una mezcla de jugadores menos habituales y una remesa de fabrilistas en el once, logró imponerse con los números que sigue aportando Cristian Herrera en el torneo del KO

Once inicial

Eric Puerto (5): Apenas tuvo faenaabajo palos, pero dejó algún pase comprometido a sus compañeros.

Miguel Loureiro (7): Originó el primer gol con una arrancada en ataque. Sólido en tareas defensivas como lateral derecho.

Samu (7): Solvencia impropia de un debutante. Sólido al despejar balones y muy concentrado durante todo el partido.

Lucas Noubi (5): Estuvo atento en algún centro peligroso. Con balón dejó que desear.

Rubén López (7): Trabajó muy en defensa y redondeó la noche con el gol de la tranquilidad.

Gragera (4): Desaprovechó la oportunidad en el once inicial. Errático con el balón en los pies y feble atrás.

Patiño (5): Fue incapaz de darle pausa a un juego que iba de la defensa a la delantera. Se le vio lento por momentos.

Fabi Urzain (6): Dejó algunos detalles de nivel en ataque y puso en aprietos a Fuoli con un tiro cruzado.

Mulattieri (5): Bajó balones altos con calidad, aunque volvió a ser inofensivo de cara a portería.

Eddahchouri (5): Participó muy poco en el juego. Persiguió algún balón en carrera, pero no tuvo ocasiones claras.

El mejor

Cristian Herrera (7): Cifras incontestables en Copa. Abrió la lata con un cabezazo y asistió a Rubén López para sentenciar el pase a la siguiente ronda.

El banquillo del Dépor

Barcia (6): Aportó solidez en la segunda parte.

Mella (6): Refrescó el ataque y dio energía por banda.

Bil Nsongo (6): Bregó con la zaga y puso un gran centro en su debut.

Soriano (5): Sumó equilibrio.

Canedo (-): Sin impacto.