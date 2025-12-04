Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fútbol | Deportivo

Uno a uno del Deportivo ante el Sabadell: Cristian Herrera señala el camino

Samu destacó en su debut con el primer equipo en partido oficial

Cristian Herrera celebra su gol contra el Sabadell.

Cristian Herrera celebra su gol contra el Sabadell. / Fernando Fernández

Daniel Abelenda Lado

A Coruña

El Deportivo pasó de ronda en la Copa del Rey al vencer (0-2) al Sabadell en un duelo de más oficio que lucidez. El conjunto de Antonio Hidalgo, con una mezcla de jugadores menos habituales y una remesa de fabrilistas en el once, logró imponerse con los números que sigue aportando Cristian Herrera en el torneo del KO

Once inicial

Eric Puerto (5): Apenas tuvo faenaabajo palos, pero dejó algún pase comprometido a sus compañeros.

Miguel Loureiro (7): Originó el primer gol con una arrancada en ataque. Sólido en tareas defensivas como lateral derecho.

Samu (7): Solvencia impropia de un debutante. Sólido al despejar balones y muy concentrado durante todo el partido.

Lucas Noubi (5): Estuvo atento en algún centro peligroso. Con balón dejó que desear.

Rubén López (7): Trabajó muy en defensa y redondeó la noche con el gol de la tranquilidad.

Gragera (4): Desaprovechó la oportunidad en el once inicial. Errático con el balón en los pies y feble atrás.

Patiño (5): Fue incapaz de darle pausa a un juego que iba de la defensa a la delantera. Se le vio lento por momentos.

Fabi Urzain (6): Dejó algunos detalles de nivel en ataque y puso en aprietos a Fuoli con un tiro cruzado.

Mulattieri (5): Bajó balones altos con calidad, aunque volvió a ser inofensivo de cara a portería.

Eddahchouri (5): Participó muy poco en el juego. Persiguió algún balón en carrera, pero no tuvo ocasiones claras.

El mejor

Cristian Herrera (7): Cifras incontestables en Copa. Abrió la lata con un cabezazo y asistió a Rubén López para sentenciar el pase a la siguiente ronda.

El banquillo del Dépor

Barcia (6): Aportó solidez en la segunda parte.

Mella (6): Refrescó el ataque y dio energía por banda.

Bil Nsongo (6): Bregó con la zaga y puso un gran centro en su debut.

Soriano (5): Sumó equilibrio.

Canedo (-): Sin impacto.

TEMAS

