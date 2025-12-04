Fútbol | Deportivo
Uno a uno del Deportivo ante el Sabadell: Cristian Herrera señala el camino
Samu destacó en su debut con el primer equipo en partido oficial
El Deportivo pasó de ronda en la Copa del Rey al vencer (0-2) al Sabadell en un duelo de más oficio que lucidez. El conjunto de Antonio Hidalgo, con una mezcla de jugadores menos habituales y una remesa de fabrilistas en el once, logró imponerse con los números que sigue aportando Cristian Herrera en el torneo del KO
Once inicial
Eric Puerto (5): Apenas tuvo faenaabajo palos, pero dejó algún pase comprometido a sus compañeros.
Miguel Loureiro (7): Originó el primer gol con una arrancada en ataque. Sólido en tareas defensivas como lateral derecho.
Samu (7): Solvencia impropia de un debutante. Sólido al despejar balones y muy concentrado durante todo el partido.
Lucas Noubi (5): Estuvo atento en algún centro peligroso. Con balón dejó que desear.
Rubén López (7): Trabajó muy en defensa y redondeó la noche con el gol de la tranquilidad.
Gragera (4): Desaprovechó la oportunidad en el once inicial. Errático con el balón en los pies y feble atrás.
Patiño (5): Fue incapaz de darle pausa a un juego que iba de la defensa a la delantera. Se le vio lento por momentos.
Fabi Urzain (6): Dejó algunos detalles de nivel en ataque y puso en aprietos a Fuoli con un tiro cruzado.
Mulattieri (5): Bajó balones altos con calidad, aunque volvió a ser inofensivo de cara a portería.
Eddahchouri (5): Participó muy poco en el juego. Persiguió algún balón en carrera, pero no tuvo ocasiones claras.
El mejor
Cristian Herrera (7): Cifras incontestables en Copa. Abrió la lata con un cabezazo y asistió a Rubén López para sentenciar el pase a la siguiente ronda.
El banquillo del Dépor
Barcia (6): Aportó solidez en la segunda parte.
Mella (6): Refrescó el ataque y dio energía por banda.
Bil Nsongo (6): Bregó con la zaga y puso un gran centro en su debut.
Soriano (5): Sumó equilibrio.
Canedo (-): Sin impacto.
- Adiós a los bocadillos de calamares: Down Coruña cierra el quiosco de la plaza de Ourense
- María Díaz, presidenta de Down Coruña sobre el cierre del Quiosco: «Con todo el dolor del corazón, los números no salen»
- ¿Por qué A Coruña es la única ciudad gallega en la que se ha congelado al alquiler?
- Cuatro días de huelga en diciembre en el transporte interurbano de la provincia de A Coruña
- Detenido en A Coruña por falsificar, a cambio de dinero, justificantes de asistencia de condenados a trabajos por la comunidad
- El Supremo deja en manos de los juzgados las reclamaciones de miles de hipotecas
- Una conocida cadena de moda y complementos regresa al centro de A Coruña
- El regreso de Hidalgo con el Deportivo a Sabadell, el lugar en el que es leyenda: 'Como jugador era un líder