El hambre se abre camino en el Deportivo

La Copa del Rey ha vuelto a ser el campo de pruebas para la unidad B del Deportivo. Como en Castro Urdiales, Cristian Herrera lideró la ofensiva y se apoyó en los jugadores con más ganas de dar un paso al frente en la rotación. Fabi, Rubén López, Samu Fernández o Charlie Patiño despuntaron en un duelo lento, con muchas imprecisiones y que, por momentos, se atragantó al equipo de Hidalgo. Saltó bien, dominó los primeros compases y se dejó llevar. Zozobró hasta el descanso. Espabiló a tiempo para no complicarse la vida demasiado.

Herrera vuelve a ser el gran ganador de una Copa que también ha dejado a deber. Se espera más de Gragera en construcción y de Mulattieri en la finalización. Entre medias, Patiño volvió a soltar destellos. El inglés, como ante el Sámano, no tuvo socios que quisieran jugar a lo mismo que él. El Dépor en su 4-4-2 inicial fue inconexo. Atraía abajo, intentaba volar con Fabi, pero echabaen falta a alguien que conectase defensa y ataque.

El Dépor tuvo las dos primeras claras y dormitó el partido hasta que Loureiro, incombustible, se salió del molde. Entonces apareció Herrera, capitán en la tarde de ayer. Ni la entrada de Barcia cambió su estatus. Cuando el Sabadell quiso dar un paso al frente, el equipo de mayor categoría puso en valor su superioridad futbolística.

Herrera encontró en Rubén otro jugador con hambre de minutos. Con ganas de demostrar. E Hidalgo confirmó las sospechas del verano: Samu Fernández es un líder nato que solo necesita rodaje, tiempo y trabajo para pasar de juvenil a realidad del primer equipo. Los cambios, además, aportaron la energía que, por momentos, faltó en ataque: Mella, siempre alegre; y Bil, quien lució su físico y también técnica en unos pocos minutos.