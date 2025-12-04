Hidalgo: «Competimos bien y eso es lo que me deja más contento»

Antonio Hidalgo insiste en valorar la séptima victoria consecutiva del Deportivo entre los dos torneos en los que compite. Esta vez ante su Sabadell, en un encuentro bastante parejo que cree que su equipo controló sin grandes apuros: «El Sabadell nos puso en muchos problemas. Tuvimos dos muy claras nada más empezar. Teníamos su estructura controlada, Ferrán la cambió, eso habla de su riqueza táctica. A partir del gol nos encontramos mejor; con Mario tuvimos balón. Fue un partido muy igualado».

El técnico valora la racha de su equipo, que suma más de un mes sin perder: «Cuando vas ganando partidos la confianza va subiendo. Tenemos que tener máxima humildad, saber la dificultad de ganar partidos». Hidalgo destaca el trabajo del equipo y «esa competencia» interna en el grupo que «es muy importante» porque están «todos alerta». «Nos vamos encontrando con diferentes rivales y necesitamos a todo el mundo», añade el entrenador de Canovelles, quien considera que «afrontar con esa humildad» los partidos, la liga y la categoría «es lo más importante».

Hidalgo saca conclusiones a nivel individual y colectivo en distintas parcelas tras una victoria protagonizada por jugadores menos habituales en liga. Una de las sorpresas de la alineación fue la titularidad de Eddahchouri junto a Mulattieri, dos perfiles compatibles que no habían coincidido más que durante un pequeño puñado de minutos: «Son situaciones que queríamos ver, también a Lucas [Noubi] en la izquierda, que ha pedido el cambio porque se encontraba mal de la barriga. Esa relación con Mula, fijando más Zaka, y él con más movilidad, hizo un partido muy bueno. Queríamos ver a jugadores en distintas situaciones».

Uno de los menos habituales fue Rubén López, a quien destaca por su actitud y trabajo: «Es importante estar en el campo. En el carril va a poder estar más cómodo [que de lateral puro]. Es un chico genial, siempre predispuesto a todo. No tiene todos los minutos que él quiere, pero sabe la importancia que le damos». También a Samu Fernández, quien debutó en la zaga: «Sabíamos que estaba sobradamente preparado para echarnos una mano». O a Cristian Herrera, protagonista con gol y asistencia: «Son ejemplos de profesionales. Cris nos está dando muchísimo fuera del terreno de juego, es fundamental la fuerza que nos da, el empuje y la veteranía».

Hidalgo tuvo palabras de cariño al Sabadell, club en el que es una figura muy reconocida: «Tengo un sentimiento muy grande por este club. Me ha dado muchísimo, he sufrido mucho también. Todas las semanas estoy pendiente de lo que hace, están haciendo un gran trabajo». Ahora, no obstante, su prioridad, como es lógico, es el Dépor: «Estamos a muerte, somos una familia, tuvimos que hacer un gran partido, competimos bien, y eso es lo que me deja más contento».