Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Copa del Rey

Rubén López: «Síntome recompensado, nunca baixei os brazos»

«Na primeira parte foi máis trabado e estábanos a custar. Na segunda fixemos mellor fútbol»

Rubén López remata a porta para lograr o 0-2. | | FERNANDO FERNÁNDEZ

Rubén López remata a porta para lograr o 0-2. | | FERNANDO FERNÁNDEZ

RAC

A Coruña

Rubén López foi unha das apostas de Antonio Hidalgo na cobertura, nesta ocasión como lateral esquerdo, como improvisado recambio de Quagliata. A pesar de ter sido desprazado do seu hábitat natural, el respostou redobrando esforzos en defensa e cun gol. «Estou moi contento, o ano anterior xa o tiña pasado moi ben en Barcelona. Síntome recompensado polo traballo que teño feito, nunca baixei os brazos», recoñece un futbolista que, na xogada do seu tanto, chegou coa reserva ao remate: «A partir do minuto 70 fallábanme as pernas, pero hoxe (por onte) tiña a oportunidade e non podía tirala, había que correr todo o partido. Cando vin a pelota, pensei en meterlle a punta (da bota)», apunta, mentres quería darlle «as grazas ao míster pola confianza»: «Non me toca xogar moito e estou para sumar. O lateral non é unha posición ideal para min, pero se o míster quere que eu xogue de porteiro, eu fareino».

O de Silleda non ocultaba o paso adiante do equipo tralo descanso na Nova Creu Alta: «Na primeira parte foi máis trabado, con dúbidas e estábanos a custar. Na segunda fixemos mellor futbol e xogamos mellor»

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents