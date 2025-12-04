Sabadell - Deportivo, Horario y dónde ver en TV y online la segunda ronda de la Copa del Rey
El Deportivo deja de lado La Liga para medirse en la segunda ronda de la Copa del Rey a un Sabadell que es un recién ascendido a Primera RFEF, pero que se ha convertido en uno de los mejores conjuntos de la competición. Será un buen momento para dar minutos a los menos habituales sin dejar de lado ese partido ante el Castellón que le espera el domingo en el estadio de Riazor.
Será ese encuentro para que debuten Samu o Quique Teijo o para que Mulattieri coja confianza de cara a la portería contraria. Se aguarda que futbolistas con carga de minutos como Yeremay, Mario Soriano, Germán Parreño o Miguel Loureiro no actúen en el duelo de hoy.
Horario del partido entre el Sabadell y el Deportivo
El equipo coruñés viaja entre semana a Sabadell después de cosechar cinco victorias seguidas en Liga y se afianzarse en el liderato. Busca llevar esa buena dinámica a la Copa del Rey y dar minutos a los menos habituales en una plantilla ya de por sí corta.
En esta ocasión, el duelo ante el Sabadell en la Nova Creu Alta será el jueves 4 de diciembre a las 19.00 horas.
Dónde ver en TV el partido entre el Sabadell y el Deportivo
El encuentro tendrá televisión en directo. El partido en el que el Deportivo se mide al Sabadell en la Copa del Rey será transmitido por la TVG.
