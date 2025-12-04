En Directo
Sabadell - RC Deportivo, en directo hoy: partido de la Copa del Rey en vivo
Partido del torneo del KO en la Nova Creu Alta
La camiseta personaliza del Deportivo en la Copa con la mención a sus dos títulos
Hoy es el día señalado para que debute Samu, con otro fabrilistas entre los aspirantes, como Bil o Quique Teijo
El viaje del Dépor
Buenas tardes, deportivistas. En menos cuatro horas arranca el Sabadell-Deportivo de Copa. Por aquí te lo contamos
