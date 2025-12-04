Sabadell - RC Deportivo: Este es el posible once del Dépor para enfrentarse al Sabadell
Revolución total en el equipo de Hidalgo
La Copa del Rey es siempre territorio abonado para las rotaciones en cualquier de élite o con altas aspiraciones, y más cuando el Deportivo defiende el liderato en el campeonato de Segunda División. Antonio Hidalgo removerá al máximo sus piezas ante el Sabadell. De hecho, es muy probable que apenas un repita uno o dos futbolistas, sobre todo en la defensa, donde el equipo coruñés está más corto de efectivos.
Portería y defensa
Bajo palos será el momento en el que descanse Germán Parreño y, con Bachmann aún en plena reintegración a los entrenamientos, aparece Eric Puerto para colocarse de nuevo en la porteía del Deportivo, como ya hizo frente al Sámano. En la defensa estará Noubi por la derecha, con Samu y Dani Barcia por el centro. En la izquierda el elegido será Rubén López.
La media y la delantera
En la medular Hidalgo recuperará a futbolistas que llegaron o que se apostó en el proyecto para que fuesen importantes como José Gragera y Charlie Patiño. El asturiano desembarcó en A Coruña procedente del Espanyol a préstamo y, tras empezar como importante, ha ido perdiendo peso por la recuperación de José Ángel y tras alguna lesión propia. El inglés jugó como titular en el último partido ante el Albacete, ya que Villares no estaba a pleno rendimiento y se espera que hoy siga.
La zona de enganches es donde hay más opciones, pero los que cuenta con más papeletas para jugar son Cristian Herrera, Stoichkov y Fabi Urzain, como ocurrió en la eliminatoria ante el Sámano. El ataque será para Samuele Mullattieri, tal y como admiitió Hidalgo.
