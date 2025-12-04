Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Samu Fernández, Damián Canedo y Bil Nsongo debutan en el Deportivo en la Copa del Rey

Hidalgo dio oportunidad a los tres fabrilsitas

Bil Nsongo durante el partido de Copa del Rey

Bil Nsongo durante el partido de Copa del Rey / Fernando Fernandez

RAC

Samu Fernández fue titular y se estrenó después de no haberlo podido hacer ante el Sámano por sanción. Además, dejó su lugar al final del encuentro a Damián Canedo, su pareja de baile en Segunda Federación. Bil Nsongo, el tercer fabrilista en estrenarse ayer. Quique Teijo, el único sin minutos durante el encuentro de Copa del Rey.

