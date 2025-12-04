Samu Fernández, Damián Canedo y Bil Nsongo debutan en el Deportivo en la Copa del Rey
Hidalgo dio oportunidad a los tres fabrilsitas
Samu Fernández fue titular y se estrenó después de no haberlo podido hacer ante el Sámano por sanción. Además, dejó su lugar al final del encuentro a Damián Canedo, su pareja de baile en Segunda Federación. Bil Nsongo, el tercer fabrilista en estrenarse ayer. Quique Teijo, el único sin minutos durante el encuentro de Copa del Rey.
