Fútbol | Deportivo
Samu: «Hicimos el partido largo y fue nuestro»
«Estoy orgulloso de representar al Deportivo donde sea»
Samu, aún en edad juvenil y en el día de su debut con el primer equipo en partido oficial, se pasó por la zona mixta de la Nova Creu Alta y resaltó estar «contento y agradecido a todos» por la oportunidad, el estreno y el camino hasta hacer cumbre en el primer equipo, pero que ahora le tocaba «seguir».
El central-lateral de Narón recalcó que estuvo «muy cómodo» en el terreno de juego, porque siguieron «el plan del mister» y todo fue mucho más sencillo para ellos ante un Sabadell que salió respondón y que, para él, suponía un salto en la exigencia, ya que es un conjunto de Primera RFEF. «Estoy muy orgulloso de representar al Dépor sea donde sea y muy contento del partido que hice», remarcó tras su debut en una competición de carácter profesional. Ya podía haber sido ante el Sámano en la anterior ronda de Copa, pero lo impidió una sanción. «Fue una pena», reconoció.
«Había que tener paciencia y mover el partido. Lo hicimos largo y acabó cayendo de nuestro lado», cerró en un escueto análisis de lo sucedido en el duelo de la Copa del Rey.
«Ojalá, el que venga, a por él», aseguró sobre la posibilidad de que en la tercera ronda de la Copa la suerte le depare un enfrentamiento en Riazor ante una escuadra de Primera División. Él no se va a arrugar.
- Adiós a los bocadillos de calamares: Down Coruña cierra el quiosco de la plaza de Ourense
- María Díaz, presidenta de Down Coruña sobre el cierre del Quiosco: «Con todo el dolor del corazón, los números no salen»
- ¿Por qué A Coruña es la única ciudad gallega en la que se ha congelado al alquiler?
- Cuatro días de huelga en diciembre en el transporte interurbano de la provincia de A Coruña
- Detenido en A Coruña por falsificar, a cambio de dinero, justificantes de asistencia de condenados a trabajos por la comunidad
- El Supremo deja en manos de los juzgados las reclamaciones de miles de hipotecas
- Una conocida cadena de moda y complementos regresa al centro de A Coruña
- El regreso de Hidalgo con el Deportivo a Sabadell, el lugar en el que es leyenda: 'Como jugador era un líder