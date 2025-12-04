Samu: «Hicimos el partido largo y fue nuestro»

Samu, aún en edad juvenil y en el día de su debut con el primer equipo en partido oficial, se pasó por la zona mixta de la Nova Creu Alta y resaltó estar «contento y agradecido a todos» por la oportunidad, el estreno y el camino hasta hacer cumbre en el primer equipo, pero que ahora le tocaba «seguir».

El central-lateral de Narón recalcó que estuvo «muy cómodo» en el terreno de juego, porque siguieron «el plan del mister» y todo fue mucho más sencillo para ellos ante un Sabadell que salió respondón y que, para él, suponía un salto en la exigencia, ya que es un conjunto de Primera RFEF. «Estoy muy orgulloso de representar al Dépor sea donde sea y muy contento del partido que hice», remarcó tras su debut en una competición de carácter profesional. Ya podía haber sido ante el Sámano en la anterior ronda de Copa, pero lo impidió una sanción. «Fue una pena», reconoció.

«Había que tener paciencia y mover el partido. Lo hicimos largo y acabó cayendo de nuestro lado», cerró en un escueto análisis de lo sucedido en el duelo de la Copa del Rey.

«Ojalá, el que venga, a por él», aseguró sobre la posibilidad de que en la tercera ronda de la Copa la suerte le depare un enfrentamiento en Riazor ante una escuadra de Primera División. Él no se va a arrugar.