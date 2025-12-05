Una década después, una defensa de casa en el Deportivo

Salió el Deportivo de los vestuarios de la Nova Creu Alta después de una primera parte para olvidar y ya no estaba sobre el césped Lucas Noubi. Ese virus que lleva semanas circulando por Abegondo obligaba al belga a quedarse en el vestuario. Aparecía Dani Barcia por el campo para cerrar el pase a la siguiente eliminatoria y, de paso, para terminar de conformar una formación inédita en el Deportivo en los últimos once años. Con su entrada, el zurdo de A Barcala se sumaba a Miguel Loureiro, Samu Fernández Leonardo y Rubén López como integrante de la zaga blanquiazul. Todos con pasado en Abegondo, todos de casa. Una supuesta salida natural al talento de la base que la historia ha demostrado que no es siempre tan factible.

La casualidad ha querido que el precedente de esa zaga enteramente fabrilista o con paso por Abegondo se encuentra también en un partido ante el Sabadell, aunque aquel duelo fue en el estadio de Riazor el pasado 1 de febrero de 2014, con Fernando Vázquez en el banquillo blanquiazul. Aquel día el técnico de Castrofeito alineó de salida en defensa a Laure, Pablo Insua, Álex Bergantiños y Seoane. Ante las bajas y la falta de efectivos en la retaguardia, apostó por el pivote de A Sagrada como central. Fue un hecho aislado porque en aquella temporada también fueron importantes atrás Marchena y Manuel Pablo y se sumó Lopo a este contingente de veteranos en el mercado de invierno. Aun así, a diferencia de lo que ocurrió hace dos días en tierras catalanas, ese encuentro tuvo el doble mérito de producirse en Liga, donde se escatiman las rotaciones, más en equipos que luchan por subir a Primera División.

Inalterable

El Deportivo disfrutó de una defensa canterana durante toda la segunda parte ante el Sabadell, incluso cuando Dani Barcia fue sustituido, ya que su reemplazo fue Damián Canedo, quien lleva ya dos campañas en el Fabril.

Y el cuarteto no tuvo, precisamente, un paso testimonial por el duelo, ya que Loureiro asistió en el primer gol, Rubén López marcó el segundo y Samu fue de los más destacados del encuentro en el día de su debut en partido oficial con el primer equipo.

La Copa del Rey está siendo el laboratorio para las pruebas de canteranos de Hidalgo. Ya se han estrenado los fabrilistas Pablo García, Fabi, Samu, Nsongo Bil y Damián Canedo. En Liga, de momento, nadie ha debutado entre los pupilos de Manuel Pablo.