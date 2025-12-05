El Dépor Abanca B busca una reacción ante el colista

El Dépor Abanca B, inmerso en una mala racha tras solo una victoria en los últimos siete partidos, busca un cambio de dinámica ante el Atlético Villalonga, antiguo Interrías, colista de la clasificación con cuatro puntos. El equipo que dirige Sandro Nogueira quiere recuperar la versión del inicio de campeonato, cuando llegó a lograr diez puntos de doce posibles. Desde entonces, la falta de fiabilidad en ambas áreas le está condenando. Ha encajado 13 goles y ha anotado cuatro en este tiempo, con cuatro de siete duelos sin ver portería.