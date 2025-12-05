Dépor Abanca - Granada: Irene Ferreras se cruza en el camino de un Fran Alonso en jaque

Hace tiempo que el Dépor Abanca se ha metido en una pelea que, a priori, no le debería corresponder. Por plantilla, por proyecto y por ambición. Pero tras solo dos victorias, Fran Alonso llega necesitado a un duelo especial. El equipo blanquiazul recibe en Riazor (12.00 horas, DAZN) al Granada de Irene Ferreras, a quien hace poco más de un año sustituyó el madrileño. Ahora, en una situación más holgada, con cinco puntos de margen con el descenso, pero la sensación de estar pasando un curso más agónico que disfrutable cuando tenía que ser el año de consolidación del proyecto. La derrota en Sevilla volvió a evidenciar la fragilidad de una escuadra llena de talento que, si bien ha pulido su idea en las últimas jornadas, sigue lejos del nivel que se espera. El cuadro nazarí solo ha ganado un partido de los últimos ocho y, aunque aventaja en tres puntos a las locales, no está en una situación mucho mejor.

DUX y Levante se han empeñado en dar oxígeno a los equipos de la Liga F. Es difícil creer que, cuando la competición se encamina a su ecuador, ambos equipos serán capaces de poner en apuros reales a sus rivales y acercarse a los números necesarios para salvarse. Con 23 descendieron Betis y Valencia el curso pasado. La media del equipo logroñés es de 0.416 puntos por encuentro, para acabar en 12. Lleva cinco, por dos de las granotas. Necesitarán un cambio radical y que por encima los Alhama, Dépor Abanca, Eibar, Granada, Badalona o Espanyol entren en una debacle.

Espe Pizarro será baja / Iago López

No es, sin embargo, suficiente estímulo para un Deportivo que aspiraba a dar un paso al frente. La Liga F ha perdido competitividad y, sin embargo, el equipo blanquiazul no ha estado a la altura. Ha sumado en doce partidos 10 puntos, con nueve goles a favor y 25 en contra, cifras acrecentadas por la goleada ante el Barcelona.

Fran Alonso ha contado con la confianza de Kevin Cabado y del club, pero los números deberán respaldar una mejoría que ha basado, en las últimas semanas, en un cambio de estilo y de propuesta. El técnico abandonó la línea de tres que le sirvió hace un año para salvar la categoría, diseñando un 4-3-3 muy posicional en el que gana peso Ainhoa Marín en la construcción del juego (retrasando su zona de intervención para recibir más). La búsqueda de triángulos para encontrar las superioridades y avanzar ha pasado a ser crucial, pero, en plena edificación, Alonso ha vuelto a perder a Pizarro, lesionada con Uruguay en el parón. La charrúa fue uno de los fichajes estrella del verano, pero los problemas físicos no le han permitido demostrar su nivel. Es la única baja, junto a Monteagudo, aunque un virus ha golpeado al vestuario y podría haber alguna ausencia más. En el frente, el debate está entre Marisa y Millene. La brasileña perdió peso, pero es y ha sido la gran referente goleadora las últimas dos temporadas. La coexistencia de ambas, un lujo que Alonso debería permitirse probar.

Fran Alonso, tranquilo con su situación en el Dépor Abanca

El técnico madrileño está tranquilo con su situación pese a lo que dice la tabla. El ritmo de puntuación del DUX le da margen: «Estamos en una posición en la que no nos sentimos con el agua al cuello». Y añade: «El equipo está con mucha confianza, con ganas de establecer el crecimiento que creemos que hemos tenido en los últimos partidos». El mayor margen de mejora, cita, está «en las áreas».

«No hay que ocultar que no es la situación que esperábamos. Creíamos que íbamos a tener más puntos», reflexionó Alonso sobre la primera mitad de curso. Aunque considera que su escuadra está «creciendo» en las últimas jornadas. En cuanto a su futuro, Alonso se siente «muy respaldado tanto por el club como por las jugadoras» y destaca el «hambre» que muestran las futbolistas en el día a día.