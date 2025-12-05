El Dépor Juvenil se juega en Santander sus opciones en liga
El Celta ha abierto mucha distancia en la tabla
A Coruña
El equipo que dirige Miguel Figueira deberá ganar este sábado (16.15) en casa del Racing de Santander si no quiere distanciarse demasiado del Celta, líder destacado de la División de Honor juvenil con 27 puntos. Los celestes aventajan a los blanquiazules en cinco y no han cedido ninguna derrota esta temporada. Jugará el domingo en casa, ante la Gimnástica, por lo que el Dépor tendrá la oportunidad de apretar la tabla un día antes. Entre ambos, el Sporting, con 25 puntos, tres por encima de los coruñeses. Jugará el sábado en Mareo ante el Pontevedra.
