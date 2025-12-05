Herrera ve con buenos ojos un derbi Deportivo - Celta en Copa del Rey: "Sería una fiesta"

El Deportivo ya está en dieciseisavos de final y el vestuario ve con buenos ojos un posible emparejamiento con el Celta de Vigo. Tras eliminar al Sabadell en la Nova Creu Alta, el equipo blanquiazul recibirá en Riazor a un conjunto de Primera División en la próxima ronda. Para todos, cree, sería especial poder vivirlo: "Nos encantaría en casa, con nuestra gente. Sería una fiesta para la ciudad, y para nosotros también".

El canario fue el gran protagonista del triunfo blanquiazul en Copa del Rey. Otra vez, porque ya había tenido una buena actuación ante el Sámano. Herrera, que en liga juega menos, cree que "la experiencia es un grado" a la hora de gestionar ese rol de suplente en el que le toca apretar a sus compañeros en el día a día. "He tenido años de jugar 40 partidos y mi trabajo siempre ha sido el mismo: ayudar al club, al entrenador, y representar a todos los jugadores. El que juega al fútbol sabe que esto no es solo los once que juegan, somos una plantilla de 25, tenemos que estar todos enchufados e ir en la misma dirección", destaca el atacante zurdo, decisivo el jueves con un gol y una asistencia.

Herrera tiene claro que Antonio Hidalgo está "contento" con su rol porque trabaja "día tras día, juegue o no", lo cual considera que es su papel: "Ese es mi trabajo estar preparado para aprovechar los minutos". Además, considera que con el paso de los años, el futbolista se vuelve más colectivo: "Te das cuenta de que el ego no sirve para nada, no es soy yo, es el club, el equipo. El equipo somos todos independientemente de que el míster cuente con otros jugadores. Tenemos que estar todos encaminados en el mismo objetivo y ayudándonos en lo que sea posible. Gracias a eso estamos donde estamos, la piña que somos".

Herrera ensalza el grupo del Deportivo

Al Deportivo le toca pasar rápidamente de página, porque este domingo (18.30) ya recibe al Castellón en casa. Un equipo "en muy buena racha" en el que hay que ya están centrados. "La clave es que el partido de ayer ya se disfrutó y ya pasó. Hoy estamos aquí, tempranito, entrenando y preparándolo", destaca sobre el esfuerzo del grupo. Pone el foco en no perder "la humildad", "tener los pies en la tierra" y "trabajar día a día con ambición".

Herrera cree que una de las claves para afrontar el encuentro ante el Castellón es mirarse al espejo y no al rival: "Pensamos en estar nosotros centrado día a día, que el equipo esté alegre, positivo, con hambre, con ambición y humildad. Estamos con ganas de que llegue el domingo para poder ganar el partido y disfrutar con nuestra gente de otra victoria".

Rubén López y Yeremay Hernández

El jugador canario también habló de Rubén, a quien ayer sirvió una gran asistencia. Un futbolista con el que guarda buena relación y que, al igual que él participa poco, con la diferencia de que el de Silleda está dando sus primeros pasos en el fútbol: "La grandeza de este equipo se mira en que todos están enfocados en el equipo y anteponen eso al ego. Rubén es un chico fantástico, tiene una mentalidad muy dura, muy trabajadora. Eso es lo que queremos, que la gente joven sepa que esto es complicado y que esto no es de uno solo, es del equipo y de estar preparado cuando le toque".

El zurdo ensalza el trabajo de Yeremay más allá del verde: "Es un chico que se cuida bastante, se lo toma muy en serio, sabe las condiciones que tiene y siempre quiere estar preparado para rendir. Se cuida la alimentación y el gimnasio. Él mismo nota que hay que estar siempre mejor preparado para redimir mejor. Es un profesional y se nota en el campo".