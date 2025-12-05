Samu, el juvenil tranquilo que «no engaña» a nadie en el Deportivo
Trasladó sus cualidades de cada día en Abegondo a un partido del primer equipo
Manuel Pablo vivió desde la distancia el debut de sus pupilos con la tranquilidad que le da verles trabajar día a día. Samu fue el que acaparó elogios tras muchos meses esperando una oportunidad que acariciaba. Al canario no le sorprendió ni lo más mínimo lo que presenció: «Los que lo conocemos y los que lo ven... Samu no engaña. Está concentrado noventa minutos y piensa que cada balón es importante, por eso está ahí. Hay que recordar que es juvenil, tiene el foco claro. Le importa cada segundo del partido».
Y no solo fue Samu, fueron también Fabi, Damián Canedo o Nsongo Bil. «No es fácil. Contento por ellos porque sé que están animados, que les alegran estas situaciones. Saben que tienen que volver a estar con la cabeza con nosotros. El rendimiento que están dando les da esas posibilidades», sentencia.
