¿Cuándo será el sorteo de la Copa del Rey y qué equipos le pueden tocar al Deportivo?

El Deportivo superó con cierta suficiencia al Sabadell y ahora espera a ver qué le deparará el sorteo de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey 2025, una eliminatoria que se jugará en la tercera semana de diciembre, entre los días 16, 17 y 18, antes de final de año y de unos hipotéticos octavos de final ya en el mes de enero. Flota en el ambiente la posibilidad de jugar un derbi ante el Celta, que sería el primero

Los condicionantes y el escenario

32 equipos aún pueden ganar este título, que en el caso del Deportivo sería el tercero, aunque es casi imposible en un conjunto de Segunda División. Habrá 17 equipos de Primera en el bombo y quince del resto de categorías, con lo que el equipo coruñés ya sabe que jugará su eliminatoria en Riazor al ser el equipo de menor categoría y ante un equipo de la máxima categoría, un Primera División, que podría ser el Celta, algo que no importa a los jugadores blanquiazules, tal y como admitió Cristian Herrera en Abegondo. Lo que es seguro es que no contendrá ante una de las cuatro escuadras que jugará la Supercopa de España en Arabia, ya que esos equipos se medirán al Atlético Baleares, único de Segunda RFEF aún vivo, o a tres de los cinco supervivientes de Primera RFEF: Guadalajara, Eldense, Talavera, Real Murcia y Ourense CF.

Además del Celta, Alavés, Mallorca, Osasuna, Getafe, Levante, Real Sociedad, Villarreal, Elche, Rayo Vallecano, Sevilla, Valencia y Betis son los posibles rivales de los coruñeses. Lo que no habrá en esta ronda y que sí estuvo vigente en las anteriores es el criterio geográficos que le llevaría a tener más opciones de medirse a Celta, Alavés o Real Sociedad. La última vez que un equipo de Primera División jugó un partido oficial en Riazor fue en diciembre de 2021 cuando el Dépor puso contra las cuerdas a Osasuna: 1-2.

El Huesca, la Cultural Leonesa de Luis Chacón, el Albacete, el Sporting de Pablo Vázquez, el Eibar, el Racing de Santander, el Burgos de Ramis y el Granada de Bouldini son el resto de contendientes de la categoría de plata. Todos jugarán ante un rival de Primera. De hecho, por la aritmética de los bombos y de los clasificados, habrá una eliminatoria entre dos conjuntos de Primera.

Cuándo será el sorteo

Las bolas repartirán suerte el martes 9 de diciembre a las 13.00 horas en un sorteo en Las Rozas que podrá ser seguido en directo por los canales oficiales de la RFEF.