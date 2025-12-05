Yeremay gana el premio a mejor jugador del mes de noviembre en Segunda División

Suma y sigue. Yeremay no se cansa de ganar y, tras un noviembre espléndido con el Deportivo, LaLiga Hypermotion le ha concedido el premio al mejor jugador del mes en la competición. Es el primer futbolista blanquiazul que se lo lleva este curso. La competición cita de "impresionante" su participación en los últimos cinco encuentros de Segunda, en los que ha logrado dos goles y cinco asistencias.

"Yeremay está siendo uno de los futbolistas más destacados en lo que llevamos de competición", cita la competición a través de un comunicado en el que repasa su trayectoria en los últimos duelos: "El mes comenzó para el canario con dos asistencias en la victoria por 0-2 ante el Real Zaragoza. Ante el Córdoba CF realizó su mejor encuentro logrando un gol y dos asistencias en el triunfo deportivista por 1-3. Una jornada después, ante el AD Ceuta FC, el extremo participó en la victoria del equipo blanquiazul por 2-1 con un tanto desde el punto de penalti. Yeremay cerró el mes con una asistencia ante el Albacete BP (0-2) en el Carlos Belmonte. En total, el atacante suma cinco goles y seis asistencias esta temporada"

"El Dépor ha cuajado un mes impecable logrando cinco victorias en los cinco partidos que ha disputado; lo que le ha permitido colocarse líder", concluye el organismo.

Los números de Yeremay esta temporada en Segunda División

El jugador canario tardó en soltarse, pero poco a poco ha alcanzado su mejor nivel, hasta convertirse en el futbolista diferencial que siempre ha sido. Yeremay ha sido indiscutible y ha jugado como titular los 16 partidos de liga. En total suma ya 6 goles y cinco asistencias.

Por delante, en producción, solo están Embarba y Sergio Arribas, con 12 goles producidos sumando tanto dianas como asistencias. Yeremay, en total, acumula 11, los mismos que Zakari Eddahchouri y Asier Villalibre.