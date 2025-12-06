2-0 | Ainhoa Marín fulmina al Granada y devuelve la confianza al Dépor Abanca

Han tenido que pasar meses para que Riazor volviese a disfrutar con un partido del Dépor Abanca de inicio a fin. El conjunto blanquiazul se arropó atrás y corrió arriba para ser superior al Granada (2-0) y sumar tres puntos que permiten al equipo respirar respecto a la zona de descenso. Fran Alonso salvó un match ball que, además, demostró que esta plantilla tiene múltiples recursos para competir de forma seria en la Liga F.

Redru fue la principal novedad en un once diseñado para resguardarse. Con un centro del campo súper poblado y Samara como falsa extremo por la izquierda, Alonso liberó a Millene y Ainhoa para que pudiesen mirar únicamente hacia delante. El Granada, por su parte, saltó a Riazor con cautela. Irene Ferreras juntó las líneas para achicar los espacios y ahogar la circulación coruñesa. Aun así, el cuadro local encontró resquicios. Millene falló dos mano a mano ante Sánchez, y Marín lo intentó con un disparo lejano.

Pero el duelo no acababa de arrancar. El Deportivo dominaba, pero no acertaba el último pase, y el Granada mantenía la cabeza fría y trataba de forzar los errores en la zaga local. Fue justo ahí, cuando más cómodo estaba el equipo visitante, cuando la escuadra blanquiazul golpeó. Ainhoa se escurrió entre camisetas rojiblancas para plantarse frente a Sánchez y golpear a un lado. Su primer intento se fue al palo, pero no falló el rechace. El conjunto de Ferreras reaccionó con rapidez y obligó a Inês a lucirse en la jugada posterior. «Vamos, Dépor, sólidas hasta el descanso», pedía Raquel en el añadido. Lo lograron. Y se fueron a la caseta con ventaja y confianza.

El conjunto nazarí dio un paso adelante tras el intervalo. Probó a balón parado y con centros laterales, pero la muralla deportivista se mostraba firme y rocosa. Las visitantes se volcaron sobre la meta del Deportivo. Y ese fue su gran error. Frescas y con espacios, Millene y Ainhoa corrieron a la espalda de las centrales en cada contra. Marín aceleró, despegó las pegatinas de su par y definió con calma para firmar el segundo y devolver la sonrisa a Riazor y matar el partido. La renta pudo ser mayor, pero Millene erró tres acciones claras y se marchó de vacío. El Granada, KO sobre el césped, cedió el balón y el Deportivo durmió el encuentro para que no pasase nada más.