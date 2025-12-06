Deportivo-Castellón, choque de filosofías con dos rachas en juego

El líder contra uno de los equipos en mejor estado de forma de la categoría. La solidez por bandera y la calidad diferencial en los metros finales contra un estilo tan eléctrico en ataque que ha encontrado el equilibrio que le faltaba. El Deportivoregresa a la competición doméstica con la intención de dar continuidad a la racha triunfal en la que ya ha dejado a siete equipos en el camino entre todas las competiciones. Para bailar el mambo y conseguir la octava victoria necesitará extremar las precauciones ante un Castellón que este domingo (18.30 horas, La Liga Hypermotion TV y Fútbol 2) visita Riazor sin nada que perder y una cabeza muy codiciada que cobrarse.

Cinco victorias en liga y otras dos en Copa del Rey. El Dépor solo ve la vida de color de rosa desde que superó el bache del mes de octubre. Con el parón navideño a la vuelta de la esquina y conscientes de la exigencia del proyecto y de la afición de Riazor, el conjunto blanquiazul sabe que está prohibido dormirse en los laureles cuando todavía queda tanta competición por delante. La ritmo de puntuación podría asegurar un ascenso directo en mayo, pero los objetivos deben ser a corto plazo para que la calculadora no le juegue una mala pasada al conjunto de Antonio Hidalgo.

Castellón-Deportivo / LOF

El Deportivo vuelve a examinar su buen momento de resultados contra un equipo que pondrá a prueba como pocos la capacidad del equipo coruñés para neutralizar propuestas tan variadas como peligrosas. La escuadra blanquiazul se ha acostumbrado a ganar por decreto, a saber sufrir en finales apretados y a controlar los nervios en momentos de tensión. Así lo hizo contra el Ceuta en último encuentro en casa y así lo repitió la semana pasada en su visita a Albacete.

Para perseguir la octava victoria seguida, la sexta en liga, Antonio Hidalgo puede recuperar efectivos en mejores condiciones, a medida que el virus que afectó a la plantilla en las últimas semanas amaina. Eddahchouri ya disputó unos minutos en el Carlos Belmonte y fue titular en Copa del Rey, por lo que podría regresar al once titular. No lo tendrá sencillo para desbancar a un Stoichkov que empieza a entonarse de cara a la portería rival.

Dudas y novedades

Lucas Noubi, que regresó ante el Sabadell como central, pidió el cambio en el descanso, pero el técnico no descartó que pueda jugar ante el Castellón. Si no puede salir de titular, Loureiro volverá a hacerse cargo del carril diestro, mientras Barcia y Comas ocuparán el eje de la zaga. Villares, que no viajó en la eliminatoria de Copa, apunta a recuperar la pareja de lujo en el centro del campo junto a José Ángel.

Más allá de los recursos propios de su plantilla, Hidalgo tendrá que aleccionar a sus pupilos para hacer frente a un Castellón que representa una amenaza tanto por estilo de juego como por llegar a Riazor sin nada que perder y con mucho que ganar. Los olleruts marchan sextos después de una racha de cinco partidos sin conocer la derrota, los tres últimos, con victoria. Tras un inicio irregular, han encontrado el equilibrio necesario en su estilo ofensivo y vistoso, algo que les ha permitido escalar hasta la zona noble. Un triunfo en Riazor, donde ningún forastero ha sido capaz de ganar todavía, sería un puñetazo encima de la mesa de los blanquinegros, que quieren asentarse en los puestos de play off.

Muchos vaivenes

Los duelos entre Dépor y Castellón empiezan a ser un clásico moderno. Se han medido en las últimas tres temporadas, entre el play off de ascenso a Segunda, finales por el título de campeón de Primera RFEF y, el curso pasado, en liga en la categoría de plata. Los precedentes en Riazor sonríen a los blanquiazules, sobre todo, con la goleada (5-1) de la temporada pasada. No obstante, Pablo Hernández, que tomó las riendas del banquillo en septiembre, ha aderezado el estilo ofensivo y salvaje que adoptó el club en los últimos cursos bajo bandera neerlandesa. Los chispazos por los costados de Mabil, Pablo Santiago y Cipenga y la clarividencia de Calatrava en la mediapunta serán amenazas a vigilar para un Dépor que se niega a soltar el liderato por las buenas.