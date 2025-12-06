El Fabril, a no perder el tren de cabeza en Segunda RFEF

El Fabril quiere recuperar ese idilio con el que comenzó la Segunda RFEF esta temporada y, de paso, no perder el tren de cabeza que comandan con fuerza la Gimnástica Segoviana y el Oviedo Vetusta y al que se quiere sumar el renacido Numancia. En su camino se interpone este mediodía en Abegondo (12.00 horas, TVG) el Marino de Luanco, un equipo de mitad de tabla que tampoco pasa por su mejor momento, pero que pretende aprovecharse de las dudas de un Fabril que para Manuel Pablo peca de falta de puntería, porque él ya asume que su planteamiento expone al grupo a golpes inesperados. «Tal vez nos costó más ofensivamente en Sarria, pasaron una vez del medio del campo y nos hicieron gol. Somos un equipo que arriesga y cuando nos llegan, nos llegan en situaciones ventajosas. En ataque tuvimos alguna situación en la primera parte. Los partidos cambian cuando no eres capaz de hacer gol y encima cuando te llegan, te penalizan. La línea sigue siendo la misma, siempre fuimos un equipo que quiere buscar el gol y estar en campo contrario mucho tiempo», reafirmó el técnico canario, al que tampoco le incomodan en exceso esos siete encuentros en los que el filial solo ha conseguido un triunfo. Ante todo, busca retomar el rumbo.

Le ayudará en su deseo que recupera a Noé Carrillo y a Mane, que sumará a Manu Ferreiro, quien va ganando peso en sus planes tras el gran periodo de inactividad. Kike y Rubén son baja y está pendiente de los futbolistas que pueda necesitar Hidalgo para el primer equipo. Samu es el que tiene más opciones y alguno más completará la lista por las bajas en la defensa blanquiazul.