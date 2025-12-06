¿Qué glorias del Deportivo se colaron en el sorteo del Mundial 2026 en Washington?

No todo fue Donald Trump, esa pegajosa cercanía de Infantino y ese controvertido premio que recogió el presidente de los Estados Unidos en la gala del sorteo del Mundial 2026, hubo espacio para las actuaciones musicales y para un buen baño de nostalgia, a costa de las viejas glorias que brillaron en estos eventos planetarios y que se dieron cita hace un par de días en Estados Unidos para dar lustre al reparto de suerte de los bombos. El Dépor tuvo su cuota de protagonismo en el que se puede considerar el pistoletazo de salida de la cita del próximo verano en Estados Únidos, México y Canadá.

Bebeto con su esposa Denise / WILL OLIVER

El primero que apareció en plano, aunque no el que acaparó más protagonismo, fue el ex central del Deportivo, Nourredine Naybet. Uno de los mejores defensas de la historia del club es uno de los hombres fuerte de la organización marroquí para el Mundial 2030 y fue uno de los reclamos en el evento de Washington. Se le vio en la platea del teatro, junto a otros futbolistas de su época como Davor Suker, ex de Sevilla y Real Madrid, estrella de Croacia.

MInutos más tarde, con unos guantes, apareció en el escenario Lionel Scaloni portando la Copa del Mundo, a la que llevó a Argentina hace tres años, en Qatar. El ex del Dépor era el encargado de cumplir con este acto protocolario tras el cual habló con algunos de los presentadores, entre ellos la modelo Heidi Klum.

Ahí no acabaron los guiños porque, entre los asistentes, se encontraba también Bebeto, quien viajó directamente desde A Coruña a Washington, para asistir a este evento, invitado por la FIFA. Él fue junto a Romario y a todas las estrellas del tetra de Brasil fue uno de los protagonistas del último Mundial celebrado en esa misma tierra. Otro de los nombres inolvidables de aquel 1994 fue Mauro Silva, quien no asistió al acto, pero que se coló en alguno de los vídeos del evento, levantando la Copa del Mundo. El Dépor siempre presente, incluso en los mayores escenarios.