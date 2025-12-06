Henar, a la enfermería con la misma lesión que Ximo Navarro: mínimo 3 meses de baja

La victoria ante el Granada dejó muchas sensaciones positivas para el Dépor Abanca, pero no todo fueron buenas noticias. Henar Muiña, uno de los pilares de la medular deportivista, sufre una lesión los isquiotibiales que la mantendrá alejada de los terrenos de juego durante un largo tiempo. Concretamente, la asturiana padece una dolencia en el tendón proximal de la musculatura isquiotibial de su pierna derecha, la misma afección que mantiene lejos del césped a Ximo Navarro en el equipo masculino. El tiempo de recuperación estimado por el club es de, al menos, doce semanas, en torno a los tres meses de baja en el mejor de los casos, aunque será la propia evolución de la centrocampista lo que marque los tiempos de vuelta.

La baja de Henar se suma a la de Espe Pizarro, confirmada hace unos días tras sufrir una lesión en el recto femoral en el último parón de selecciones con Uruguay. A ellas, de manera puntual frente al Granada, se añadieron las ausencias de Olaya, con un proceso vírico que le impidió entrenar durante la semana, y Bárbara Latorre, tocada, que vieron el partido desde la grada.

Millene alcanza los 100

La que tuvo motivos extra para celebrar en Riazor fue Millene Cabral, que cumplió su partido número 100 con la camiseta deportivista. La delantera brasileña aterrizó en A Coruña en el verano de 2022, procedente del Rayo Vallecano, y, desde entonces, se ha convertido en la principal referencia ofensiva blanquiazul. Su mejor temporada fue la 2023-24, el curso del ascenso, donde destacó como la máxima goleadora de la Primera RFEF con 16 tantos en 25 duelos disputados.