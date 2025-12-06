Hidalgo no quiere relajaciones: "El Castellón tiene variantes que te hacen estar alerta"

Casi sin tiempo para reposar entre la eliminatoria de Copa contra el Sabadell la visita del Castellón a Riazor, este domingo (18.30 horas), el Deportivo regreso a la competición doméstica con la exigencia de mantener la racha de siete triunfos consecutivos y seguir firme en el pulso por el liderato. Antonio Hidalgo, contento con el rendimiento de sus pupilos entre semana, no quiere relajación en su vestuario ante un nuevo reto "de máxima dificultad" ante el conjunto ollerut.

"El Castellón trabaja desde hace tiempo con un fútbol muy ofensivo y con variantes que, como entrenador, te hacen estar alerta", advirtió el técnico de Canovelles. Prevé medirse a un equipo que carga la última línea por fuera y que aprovecha a sus jugadores de talento y "desequilibrantes en el uno contra uno". En medio de una racha de siete victorias consecutivas, entre todas las competiciones, la complacencia está prohibida. "Nos viene un rival que está en un gran momento y la exigencia del club es máxima", reafirma Hidalgo.

El físico puede ser un condicionante para un Dépor que, tras regresar de Cataluña, se ha enfocado en recuperar el aspecto físico y trabajar los matices para el duelo liguero. En el aspecto condicional, Hidalgo destacó el sacrificio de un Miguel Loureiro que lo juega todo. "Tenemos muchas situaciones de molestias y faltas de efectivos en la parte de atrás. Con más jugadores, Loureiro podría haber descansado [en el partido de Copa]", reconoció el entrenador deportivista, que cuenta con el de Cerceda para medirse al Castellón.

El compromiso entre semana sirvió al técnico catalán para reivindicar "la importancia de las plantillas" con actuaciones como las de Cristian Herrera y Rubén López. "No es fácil aceptar el rol que tiene, pero es un jugador muy necesario", resaltó sobre el atacante canario. "Los objetivos se consiguen con gente como ellos. Cada minuto que les doy lo aceptan como los profesionales que son", añadió.

Dentro de ese profesionalismo alabó, también, el físico de Yeremay. "Cuanto mejor esté fisicamente, más diferencial podrá ser", advirtió sobre el canario, que no jugó entre semana y volverá a liderar un ataque en el que vuelve a quedar abierto el puesto de nueve titular. Stoichkov comenzó el partido ante el Albacete y Mulattieri y Eddahchouri compartieron once en Sabadell. "Estamos ayudándoles a que sus virtudes nos den muchísimos. Necesitamos muchas más facetas arriba. Tenemos ociones y vamos a utilizar nuestros recursos en función del rival", apuntó Hidalgo. El técnico no se olvidó de Bil Nsongo, que debutó en la segunda parte en Copa. "Nos dio unos grandes minutos y fue una alegría", valoró.

Así está la enfermería del Deportivo

El duelo en Sabadell dejó entre algodones a Lucas Noubi, que "no se encontraba del todo bien". No obstante, Hidalgo ve mejoría en el belga, que podría entrar en la lista este domingo. Menos opciones tienen Luismi Cruz, aunque "empieza a mejorar" y el austríaco Daniel Bachmann. "Tiene que ir paso a paso, a ver los tiempos que marcan esa rodilla", estimo el técnico sobre el guardameta, que aún no ha debutado con el Deportivo desde su llegada este verano.

Tampoco estará un Ximo Navarro que, aunque apura sus plazos de recuperación, el club aún mira al mercado de enero con "posibilidades para incorporar a alguien en la parte de atrás".

Sorteo de Copa

Aunque el Dépor regresa a la competición doméstica, en el medio plazo aparece la siguiente eliminatoria de la Copa del Rey. "Nos hace ilusión traer a un equipo de Primera y pasar a la tercera ronda, que hacía mucho que no se conseguía", reconoció Antonio Hidalgo en la sala de prensa de Abegondo.

Aunque no se aventura con un pronóstico de qué rival le puede tocar en el sorteo del próximo martes, cree que será "una alegría" para la afición recibir en Riazor a un equipo de la máxima categoría, con la posibilidad de que el azar depare un derbi contra el Celta.