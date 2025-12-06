Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Juvenil A golea al Racing de Santander y el Dépor Abanca B solo empata

La plantilla del Juvenil A, este jueves, en Abegondo.

La plantilla del Juvenil A, este jueves, en Abegondo. / RCD

RAC

A Coruña

El Juvenil A del Deportivo dio un golpe encima de la mesa en su lucha por no descolgarse de la pelea por el título de División de Honor de Juveniles. Con la amenaza de que se le escapasen Celta y Sporting, visitaba al cuarto en discordia, el Racing de Santander, y se impuso en la Albericia por 0-4 con goles de Nico Balbas, Iker Gil, Rubén Trillo y Dani García. El Dépor Abanca B, por su parte, empató 0-0 en su visita al colista, al Atlético Villalonga.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents