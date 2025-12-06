El Juvenil A golea al Racing de Santander y el Dépor Abanca B solo empata
A Coruña
El Juvenil A del Deportivo dio un golpe encima de la mesa en su lucha por no descolgarse de la pelea por el título de División de Honor de Juveniles. Con la amenaza de que se le escapasen Celta y Sporting, visitaba al cuarto en discordia, el Racing de Santander, y se impuso en la Albericia por 0-4 con goles de Nico Balbas, Iker Gil, Rubén Trillo y Dani García. El Dépor Abanca B, por su parte, empató 0-0 en su visita al colista, al Atlético Villalonga.
