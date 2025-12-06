RC Deportivo - CD Castellón, Horario y dónde ver en TV y online la Liga Hypermotion

El Deportivo, después de cumplir en Copa del Rey y seguir adelante en el torneo del KO, regresa a la realidad de LaLiga y la defensa de ese liderato tan codiciado para sus perseguidores. Pone en juego esa racha de siete triunfos seguidos, cinco de ellos en Liga, ante un Castellón emergente. Empezó mal la liga, fue despedido Johan Platt y llegó Pablo Hernández, mediante una promoción interna, para rescatar un relanzar al equipo. El conjunto orellut ha vivido muchas emociones fuertes con el Deportivo en las últimas temporadas.

Hidalgo quiere pasar el trago y hacer rendir a su equipo, a pesar de las circunstancias. Las bajas confirmadas son las de Escudero, Bachmann, Luismi y Ximo Navarro. Noubi es duda. Va aguantando el técnico de Canovelles ante la escasez de efectivos, pero se mueve siempre en el alambre, a pesar de que la racha del equipo es inmaculada. Utilizará a gran parte de los futbolistas que preservó el jueves para que puedan doblegar a los blanquinegros.

Horario del partido entre el Deportivo y el Castellón

El equipo coruñés regresa a casa después de cosechar siete victorias seguidas, cinco en Liga y dos en Copa, y ahora busca afianzar el liderato ante el acoso de Racing de Santander y Almería en la lucha por esa posición de privilegio. Pretende mantener la buena dinámica y sobreponerse al cansancio generado el pasado jueves en Sabadell por el torneo del KO en el que el martes sabrá su rival.

En esta ocasión, el duelo ante el Castellón en Riazor será el domingo 7 de diciembre a las 18.30 horas.

Dónde ver en TV el partido entre el Deportivo y el Castellón

El encuentro tendrá televisión en directo. El partido en el que el Deportivo se mide al Castellón en Liga será transmitido por los canales de pago, Fútbol 2 y Liga Hypermotion TV, que se pueden ver en las diversas plataformas.