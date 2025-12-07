0-0 | El Fabril sigue sin reconocerse

El Fabril volvió a tropezar y deja escapar dos puntos en casa ante un combativo Marino de Luanco (0-0) que anuló ofensivamente al equipo de Manuel Pablo, inmerso en una mala racha tras solo un triunfo en los últimos ocho encuentros. Le falta frescura, valentía y gol volvió a pasar factura al equipo. El regreso de Noé Carrillo y Mané, dos jugadores que deben ser diferenciales en la categoría, fue la nota positiva de un duelo en el que los blanquiazules prácticamente solo pudieron hacer daño a balón parado.

Lejos queda ya la apisonadora que arrancó la temporada comiéndose el Grupo I de Segunda Federación. El filial sigue viviendo de rentas a nivel clasificatorio, pero poco a poco pierde margen y distancia con sus competidores, que ya le han dado caza. Esta vez fue el Marino el que se aprovechó de un Fabril incapaz de ser suficientemente profundo para abrir la defensa de cinco que planteó Sergio Sánchez. Hubo emoción en los últimos minutos, pero los coruñeses acumulan ya cinco partidos en los últimos dos meses sin ver portería, el claro déficit del equipo.

Demasiado dominio de la pelota y poca profundidad. El Fabril mareó de lado a lado el balón sin dañar a un Marino cómodo durante 80 minutos. La primera, como se fue repitiendo durante mucho tiempo, llegó a balón parado, en un testarazo de Aarón Sánchez sin peligro. Corrió más el tiempo que el balón, que se movía de lado a lado entre defensas, hasta que pasada la media hora, Héctor, tras un centro lateral, se topó con Dennis Díaz. Minutos después, Quique Teijo percutió por la derecha para ceder un pase de la muerte que estuvo a punto de transformar el 20. Areosa, tras controlar el balón en el área, cruzó demasiado un golpeo mordido y a bocajarro.

El Fabril no pudo romper al Marino

El Marino se fue soltando y también generó peligro sobre la portería de Hugo Ríos. Con polémica, en especial, cuando a la media hora de juego Nájera perdió un balón tras chocarse con el árbitro y la jugada acabó en un mano a mano anulado. Aunque los mejores momentos del equipo rival llegaron en el inicio del segundo tiempo. El Fabril saltó dormido tras el descanso y Bravo, el más activo en los rivales, llegó a golpear el palo.

Poco a poco el equipo de Manuel Pablo entró en calor. El técnico canario recurrió a Dipanda y Fabi Urzain para acelerar el juego y, tras solo unos minutos en el campo, el camerunés Rodrigue aprovechó un rebote tras un golpeo de Estévez para cazar un remate en boca de gol. Le faltó puntería a Dipanda, quien más tarde acabaría ocupando la delantera sin suerte.

Manuel Pablo puso sobre el tablero todo lo que tenía. Ya sin Bil Nsongo en el campo, al filial le faltó una referencia ofensiva que se impusiese entre los centrales rivales. Cortés y Noé sumaron piernas frescas, pero más allá de un disparo desviado del centrocampista, a través del juego, el Fabril seguía sin abrir la defensa del Marino, sosteniéndose a través de una férrea defensa de cinco. Siempre juntos.

Damián Canedo pudo ser el héroe inesperado cuando, ya en el minuto 81, sacó un poderoso disparo de lejos que repelió el portero rival. Cabeceó ese mismo córner, pero sin puntería. Y, al filo del final, Mane, que entró para los últimos diez minutos, sacó dos latigazos de los suyos. El primero puso en dificultades a Dennis, que acabó siendo el mejor del partido.

El Fabril no pudo romper el empate tras otro encuentro en el que pecó de exceso de control. El regreso de algunos lesionados debe devolver frescura y competencia a la parte ofensiva, pero Manuel Pablo tiene trabajo para recuperar la mejor versión de su equipo en las próximas semanas. Con 25 puntos es tercero, en puestos de play off.