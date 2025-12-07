Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Así está la clasificación de Segunda División: Racing y Almería aprietan y el Deportivo, a defenderse

Nadie baja el ritmo en la zona de cabeza

Las mejores imágenes del Racing de Santander-Deportivo 2-1

Las mejores imágenes del Racing de Santander-Deportivo 2-1 / Fernando Fernández

Carlos Miranda

Carlos Miranda

El Deportivo lleva siete victorias seguidas, cinco en Liga y dos en Copa, y aun así tampoco es que se haya escapado del resto de perseguidores en la lucha por el liderato de Segunda División y por ese ascenso que llevaban tanto tiempo anhelando los deportivistas y el resto de aficiones. La victoria ante el equipo blanquinegro se hace necesario, justo por eso Hidalgo pedía concentración a los suyos.

Y es que tanto el Almería como el Racing de Santander no hayan fallado en sus duelos de este fin de semana, a pesar de que alguno de ellos ha tenido que remontar sus encuentros para llevarse los tres puntos. Los primeros que jugaron fueron los adaluces que llegaron a ponerse 0-2 en Ipurua, pero los vascos apretaron hasta el 1-2. Más emoción todavía hubo en el Nuevo Mirandilla. El Cádiz arrancó con fuerza y llegó a estar 2-0 antes del minuto 15, poco a poco y gol a gol los cántabros cerraron el duelo con 2-3 y son líderes antes del partido del Deportivo.

Jornada de lunes

Para el lunes queda el partido de Las Palmas que también puede igualar a puntos a los coruñeses en caso de que pèrdiesen los blanquiazules. Los canarios reciben al Mirandés a las 18.30 horas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Sale a la venta un piso de obra nueva con terraza y vistas a la Ría del Burgo en Culleredo por 242.000 euros
  2. Los nuevos contenedores orgánicos de A Coruña: cerradura electrónica y factura de 2,35 millones, pero no «inteligentes»
  3. Santa Cristina vive una segunda juventud: El tardeo y al vermú reactivan la zona
  4. El Concello de A Coruña da licencia para convertir más de 40 bajos en vivienda en lo que va de año: se alquilan por hasta 2.000 euros
  5. Zara publica la guía de viaje de A Coruña a ojos de Martiño Rivas: 'Es una ciudad inventada por el mar
  6. Liss M. Estévez (16 años), cubana afincada en A Coruña, gana la Olimpiada Matemática Femenina Galega: 'Fue una de las mejores a las que he ido
  7. Una cooperativa de Xuxán, en A Coruña, busca socios para vivir en pisos ‘a la carta’: estas son las condiciones
  8. La coruñesa Sutega cierra su mejor año con más de 70 millones de facturación

RC Deportivo - Castellón, en directo hoy: partido de la Liga Hypermotion en vivo | Noubi, Villares y Stoichkov, titulares

RC Deportivo - Castellón, en directo hoy: partido de la Liga Hypermotion en vivo | Noubi, Villares y Stoichkov, titulares

Así está la clasificación de Segunda División: Racing y Almería aprietan y el Deportivo, a defenderse

Así está la clasificación de Segunda División: Racing y Almería aprietan y el Deportivo, a defenderse

Piden 15 años de prisión para un vecino de A Coruña acusado de romper una costilla de su expareja y causarle múltiples lesiones

Piden 15 años de prisión para un vecino de A Coruña acusado de romper una costilla de su expareja y causarle múltiples lesiones

RC Deportivo - CD Castellón: Este es el once del Dépor para enfrentarse al Castellón

RC Deportivo - CD Castellón: Este es el once del Dépor para enfrentarse al Castellón

La agenda de la Navidad en A Coruña

La agenda de la Navidad en A Coruña

Herido un hombre tras ser apuñalado en el antiguo cauce del Turia en Valencia

Herido un hombre tras ser apuñalado en el antiguo cauce del Turia en Valencia
Tracking Pixel Contents