Así está la clasificación de Segunda División: Racing y Almería aprietan y el Deportivo, a defenderse
Nadie baja el ritmo en la zona de cabeza
El Deportivo lleva siete victorias seguidas, cinco en Liga y dos en Copa, y aun así tampoco es que se haya escapado del resto de perseguidores en la lucha por el liderato de Segunda División y por ese ascenso que llevaban tanto tiempo anhelando los deportivistas y el resto de aficiones. La victoria ante el equipo blanquinegro se hace necesario, justo por eso Hidalgo pedía concentración a los suyos.
Y es que tanto el Almería como el Racing de Santander no hayan fallado en sus duelos de este fin de semana, a pesar de que alguno de ellos ha tenido que remontar sus encuentros para llevarse los tres puntos. Los primeros que jugaron fueron los adaluces que llegaron a ponerse 0-2 en Ipurua, pero los vascos apretaron hasta el 1-2. Más emoción todavía hubo en el Nuevo Mirandilla. El Cádiz arrancó con fuerza y llegó a estar 2-0 antes del minuto 15, poco a poco y gol a gol los cántabros cerraron el duelo con 2-3 y son líderes antes del partido del Deportivo.
Jornada de lunes
Para el lunes queda el partido de Las Palmas que también puede igualar a puntos a los coruñeses en caso de que pèrdiesen los blanquiazules. Los canarios reciben al Mirandés a las 18.30 horas.
