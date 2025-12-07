Uno a uno del Deportivo ante el Castellón: las notas y los mejores

EL MEJOR

Germán Parreño (9)

Parreño volvió a mostrar un nivel superlativo, aportando seguridad y ofreciendo dos manos imposibles, una de ellas a Mabil, que mantuvieron al Dépor con la victoria. Pero si ni siquiera su gran versión de esta temporada fue suficiente para contener la avalancha continua de un Castellón que fue superior y que demostró que era cuestión de tiempo que se llevase el partido. Una semana más el mejor del equipo el ilicitano, aunque con el sabor de la derrota poco le valdrá al guardameta del ascenso a Segunda.

ONCE TITULAR

Lucas Noubi (3)

Estuvo sobrepasado durante muchas partes del partido ante las acometidas visitantes.

Miguel Loureiro (6)

Hizo en muchos momentos de último muro de contención de un conjunto agotado y desarbolado.

Dani Barcia (4)

Estuvo fuerte en las disputas en el inicio del juego, pero fue de más a menos en un partido muy gris.

Quagliata (5)

Estuvo intenso en esa disputa con Nabil que le trajo por la calle de la amargura.No pudo irse al ataque.

Diego Villares (4)

Se vio sobrepasado para contener las avalanchas de los visitantes. Excesivo trabajo.

José Ángel (5)

Abarcó mucho campo y trabajó a destajo, pero tampoco pudo con un Castellón desatado.

David Mella (5)

Estuvo muy bien en el robo que propició el primero, pero le faltó claridad en algunas acciones.

Mario Soriano (4)

De sus partidos más grises de la temporada, apenas tuvo incidencia con un Dépor replegado.

Yeremay (4)

Estuvo certero en el remate del gol y poco alimentado en el duelo, pero se espera mucho más de él.

Stoichkov (5)

Tuvo claridad en la jugada del gol del Deportivo y luego vivió casi en soledad el encuentro.

SUPLENTES

Mulattieri |5| Al italiano sigue costándole conectar con el equipo y el juego saliendo desde el banquillo.

Eddahchouri |6| Presionó y tuvo una ocasión clara ante Mathys que finalmente fue fuera de juego.

Patiño |5| Quiso dar paciencia con la pelota.

Cristian Herrera |-| Sin incidencia.