Deportivo
Diego Villares: «La derrota es merecida, fueron superiores»
«Después de tantas victorias teníamos que perder, ojalá todas las rachas sean así», indicó el capitán blanquiazul
«Fue una derrota merecida, ellos fueron superiores». Sin anestesia ni paños calientes analizó Diego Villares el tropiezo ante el Castellón en Riazor. El centrocampista de Vilalba admitió que el cuadro orellut es un equipo que «juega bien, sale bien a la contra y aprieta alto» y que eso obligó al Deportivo a situarse «muy abajo». «Su juego te lleva a eso, tienen un ritmo muy alto sin balón y te ahogan mucho», resaltó el capitán deportivista. Villares comentó que, además, en el segundo tiempo al combinado blanquiazul le «costó interpretar» el juego.
El 8 del Dépor señaló que «después de tantas victorias, tenía que llegar alguna derrota» y deseó que, en el futuro, «todas las buenas rachas sean así». Pese al sabor amargo que deja el duelo del Castellón, el villalbés confesó que el equipo «ya está pensando» en la visita de la Real Sociedad B.
Precisamente, Villares no podrá disputar ese encuentro, porque vio la quinta tarjeta amarilla por agarrar a un jugador del equipo rival. «En algún momento tenía que llegar con partidos de esta exigencia y este ritmo, pero hay compañeros de sobra para ocupar mi sitio», indicó el capitán.
