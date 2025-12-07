Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Guerrero, protagonista en la jornada de los cedidos del Deportivo

Guerrero peleando un balón en el partido ante el Mérida

Guerrero peleando un balón en el partido ante el Mérida / Ourense CF

RAC

El extremo diestro Adrián Guerrero firmó un tanto en la derrota del Ourense CF ante el Mérida. Además, Luisao Macías y Luis Chacón fueron titulares, ambos con victorias. Petxarroman no disputó ningún minuto con el Andorra y el Cartagena de Kevin y Diego jugará este lunes ante el Real Murcia.

