Guerrero, protagonista en la jornada de los cedidos del Deportivo

El extremo diestro Adrián Guerrero firmó un tanto en la derrota del Ourense CF ante el Mérida. Además, Luisao Macías y Luis Chacón fueron titulares, ambos con victorias. Petxarroman no disputó ningún minuto con el Andorra y el Cartagena de Kevin y Diego jugará este lunes ante el Real Murcia.