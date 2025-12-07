Hidalgo: «A partir del primer gol no supimos interpretar lo que requería el partido»

Autocrítico, pero convencido de que «las derrotas son parte del fútbol». Así se mostró Antonio Hidalgo en la sala de prensa de Riazor tras la derrota ante el Castellón que puso fin a la racha triunfal del Deportivo en el último mes. «A partir de recibir el primer gol no supimos interpretar las situaciones que requería el partido», reconoció el técnico catalán al término del encuentro.

El técnico de Canovelles vio «una primera parte muy igualada» entre el Deportivo y el Castellón, que, cree, se bloquearon entre sí. «Al igual que a nosotros nos costaba con balón, al emparejar uno contra uno, ellos tampoco estaban cómodos», interpretó Antonio Hidalgo. Sin embargo, y a pesar de golpear primero antes del descanso, insistió en que el primer gol de los albinegros les hizo empeorar en el segundo tiempo. «Teníamos su estructura igualada yendo a pares, con Mella saltando a su central zurdo. Ellos sacaron a Cipenga y nosotros estuvimos más desajustados, aunque sin sufrir en exceso. El gol llegó antes de que pudiésemos recomponernos», detalló el entrenador del Deportivo. Añadió que sus jugadores pudieron hacer más en ataque: «En algún control no estuvimos todo lo finos que debidos haber estado».

El empate, con un golazo de Doué, fue el inicio de un tormento para los blanquiazules. Hidalgo dio entrada a Mulattieri, pero no surtió efecto: «con Samuele íbamos a cambiar la estructura, pero nos costó más. No estuvimos nada precisos. Con el segundo gol arriesgamos más y el tercero llegó con el equipo muy abierto», lamentó Antonio Hidalgo. Ni las transiciones ni un tiro en la recta final de Yeremay sirvieron para desahogar al Dépor.

Fue el balón parado, con Brignani recién ingresado, el que comenzó a decantar el duelo a favor del Castellón. «Es un jugador muy poderoso, ya lo sabíamos. Ellos retrasaron el saque para que pudiese salir. Lo analizaremos. Son situaciones de partido muy rápidas y hay que mejorarlas», apuntó el técnico de Canovelles.

En el intento fallido de reacción trató de alimentar el ataque a costa de restar «piernas» en el centro del campo. «Intentamos tener más balón con Patiño en la base y Soriano junto a él. Luego, con Eddahchouri podíamos tener más gente cerca del área, pero si no eres capaz de hacer llegar balones arriba, no puedes crear situaciones ventajosas», precisó el entrenador deportivista, que, pese al desenlace, destacó la actuación de Stoichkov como ariete titular. Hidalgo rechazó criticar la decisión del árbitro al mostrar amarilla a Mellot en una acción en la que se pidió la roja por cortar un ataque peligroso de Quagliata.

La racha de siete victorias consecutivas, entre todas las competiciones, llega a su fin, pero Hidalgo se centra en desdramatizar tras un partido que, insistió, fue «bastante igualado». «La derrota podía llegar, aunque nunca quieres que sea en casa», concluyó.